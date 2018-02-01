Ученые создали аналог "внеземного" океана, в котором будут испытываться субмарины, предназначенные для исследований Титана

Исследователи из Вашингтонского университета построили установку, внутри которой создается максимально точная модель метановых океанов Титана
, которая будет использоваться для испытаний субмарин-роботов
, предназначенных для участия в будущей миссии
по исследованиям самого большого спутника Сатурна. Внутри установки тщательно смоделированы все условия, температура -185 градусов Цельсия и давление, при котором метан и этан переходят в жидкое состояние. Ученым удалось даже в точности воспроизвести атмосферный цикл Титана, благодаря чему в камере установки идет метановый и этановый снег и дождь.
Помимо сооружения камеры, в которой моделируются все вышеупомянутые условия, ученые создали элемент, позволяющий выяснить влияние, которое будут оказывать на субмарину
низкая температура и жидкость, состоящая из смеси сжиженных газов. Этим элементом является пятисантиметровый нагреватель, помещенный внутрь двухслойной оболочки, который поддерживает температуру оболочки на уровне температуры, эквивалентной температуре внешнего корпуса будущей субмарины. За счет более высокой температуры оболочки на ней будут формироваться пузырьки газовой смеси и исследователей НАСА интересует, в первую очередь, как эти пузырьки смогут затронуть функциональность достаточно небольшой субмарины.
Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться исследователям, стала необходимость точной регистрации всего, что происходит внутри камеры. Для этого они создали устройство, способное выдерживать давление более 413 кПа (60 psi), в состав которого, помимо набора необходимых датчиков, входит и камера, позволяющая вживую увидеть все, происходящее в толще жидкости искусственного "внеземного океана
".
"На Титане присутствуют не самые благоприятные условия для проведения каких-либо исследований" - рассказывает Ян Ричардсон (Ian Richardson), ведущий исследователь, - "Поэтому для поиска подходящих решений нам пришлось использовать творческий подход и неординарное мышление".
При помощи камеры-зонда ученым удалось даже заснять дождь и "снегопад" внутри объема камеры исследовательской установки. При этом было обнаружено, что в условиях Титана метан и этан конденсируются и замораживаются при более низких температурах, чем ожидалось. "Единственным плюсом в этом является то, что нам не потребуется в будущем беспокоиться об метановых айсбергах, которые будут плавать на поверхности рек
, морей и океанов Титана
" - рассказывает Ян Ричардсон.