Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет

Когда вы вглядываетесь в ночное небо, вы видите множество звезд, но все они входят в состав нашей галактики, галактики Млечного Пути. Для того, чтобы взглянуть в глубины космоса подальше
и увидеть, к примеру, звезды в соседних галактиках, надо использовать достаточно мощные телескопы. А если использовать телескоп и некоторые проявления Общей теории относительности Альберта Эйнштейна
, то можно увидеть свет от космических объектов, удаленных на столь большое расстояние, что этому свету для того, чтобы добраться до Земли требуется время, значительно превышающее половину всего срока существования Вселенной.
В свое время астрономы, использующие телескопы и эффект гравитационной линзы
, смогли увидеть свет вспышки космического взрыва, который произошел на удалении 13 миллиардов световых лет от Земли. Другая гравитационная линза, имеющая показатель увеличения более чем в 2 тысячи раз, позволила астрономам рассмотреть галактику с дистанции в 14 миллиардов световых лет и даже выделить свет от отдельных звезд из общего потока света.
А недавно астрономы, использующие космический телескоп Hubble, разыскали в глубинах космоса Icarus (MACS J1149+2223 Lensed Star 1), синюю супергигантскую звезду, свет от которой был излучен 9 миллиардов лет назад. Дистанция до звезды Icarus в сто раз превышает дистанцию, с которой астрономам раньше удавалось рассматривать любые другие звезды. Этот своего рода рекорд был установлен благодаря использованию гравитационной линзы от массивного скопления галактик, расположенного на удалении 5 миллиардов световых лет от Земли. И эта линза увеличила изображение звезды Icarus более, чем в 2 тысячи раз.
Астрономы наблюдали за областью космоса, в которой находится звезда Icarus, начиная с 2014 года. Первая вспышка света от этой звезды была принята ими за повторную вспышку от сверхновой, которая взорвалась раньше в галактике на удалении 9 миллиардов лет. За все время наблюдений было зарегистрировано несколько случаев изменения яркости света и самый последний случай, произошедший в 2016 году, показал ученым, что причиной изменений является не активность сверхновой, а гигантская звезда, периодически попадающая в фокус гравитационной линзы.
Учитывая время наблюдаемых событий, можно с уверенностью предположить, что звезда Icarus уже давным-давно превратилась в черную дыру или нейтронную звезду. Однако, полученные в ходе наблюдений данные, так или иначе, продвигают современную науку вперед, и наблюдения за этой звездой уже поставили еще под большее сомнение одну из существующих теорий, утверждающую о "родственных отношениях" темной материи с субстанцией, из которой состоят черные дыры.