Космический аппарат InSight произвел коррекцию траектории, что позволит защитить от загрязнения марсианскую биосферу

22 мая этого года космический аппарат InSight произвел 40-секундное включение четырех из восьми своих двигателей с целью изменения траектории его полета. Но этот маневр был не простой коррекцией, его основным предназначением является защита биосферы Красной Планеты от загрязнения земными микроорганизмами, которые могут "путешествовать в космосе" внутри и на поверхности верхней ступени ракеты-носителя Centaur.В настоящее время просторы Солнечной системы бороздят пять аппаратов искусственного происхождения - Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 и New Horizons. А фактически в дальнем космосе находится сейчас девять объектов. Четырьмя "лишними" объектами являются верхние ускорительные ступени ракет (разгонные блоки), которые в свое время использовались для разгона и вывода вышеперечисленных аппаратов в открытое космическое пространство системы. Недостающая пятая ступень, при помощи которой в космос был выведен Pioneer 11, была в свое время выброшена на околосолнечную орбиту при помощи маневра "гравитационной" рогатки в исполнении Юпитера.Нечто подобное происходит сейчас и с аппаратом миссии Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight). После запуска разгонный блок Centaur ракеты-носителя Atlas V 401, стартовавшей 5 мая с космодрома Авиационной базы Вандерберг , буквально по пятам следовал за космическим аппаратом, что являлось достаточно серьезной проблемой. Эта проблема заключается в том, что сам аппарат InSight прошел через процедуру тщательной стерилизации перед запуском, но ракета контактировала с земной биосферой и она унесла в космос массу нелегальных пассажиров в виде микроорганизмов земного происхождения.Для решения этой проблемы изначальная траектория была нацелена немного в сторону от Марса. И после коррекции траектории аппарат InSight направился прямо в сторону Марса, а блок Centaur продолжает движение по оригинальной траектории и он пройдет мимо Марса на достаточно большом удалении от планеты.Последняя корректировка траектории является первой, но далеко не последней корректировкой. Аппарат InSight выполнит максимум шесть включений двигателей, прежде чем он прибудет к Марсу ориентировочно 26 ноября 2018 года. Необходимость такого числа корректировок является следствием того, что космическая навигация не является точной наукой. Для изначальных расчетов траектории используются базовые модели, но на практике в это дело вмешивается масса посторонних факторов, определяемых гравитационным взаимодействием тел Солнечной системы. Еще одним фактором является солнечный ветер и все они могут достаточно сильно изменить траекторию полета космического аппарата.Помимо коррекции траектории, космический аппарат InSight будет включать четыре двигателя каждый день для того, чтобы держать его радиоантенну в направлении Земли. Теоретически эти включения двигателей должны скомпенсировать друг друга, но практически они также могут оказать влияние на траекторию полета.Полет аппарата InSight отлеживается НАСА при помощи сети дальней космической связи Deep Space Network (DSN). Получаемые данные позволяют рассчитать точную траекторию, величину и частоту ее коррекций для того, чтобы обеспечить прибытие аппарата InSight к Марсу в назначенную точку и в назначенное время.