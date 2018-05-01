Ученые-астрономы произвели беспрецедентно детализованные наблюдения за пульсаром с расстояния 6500 световых лет

Группа ученых-астрономов произвела первые в истории астрономии высокодетализированные наблюдения за двумя областями пространства, пронизанными высокоинтенсивной радиацией, которые располагаются на расстоянии 20 километров от нейтронной звезды, находящейся на удалении 6.5 тысяч световых лет от нас. Разрешающая способность этих наблюдений эквивалентна разрешающей способности оптического телескопа, который может рассмотреть с поверхности Земли блоху, находящуюся на поверхности Плутона.
Столь высокое качество проведенных наблюдений стало возможным благодаря редкой геометрии движения пары звезд, вращающихся вокруг друг друга. Первая звезда - это достаточно холодная и малая звезда класса коричневых карликов, за которой тянется след, напоминающий хвост кометы. Вторая звезда относится к более экзотическому классу, к классу быстровращающихся нейтронных звезд, известных под названием пульсаров.
"Облако газа, следующее за карликом, действует как своего рода лупа, расположенная перед пульсаром" - рассказывает Роберт Мэйн (Robert Main), ведущий исследователь, - "И, благодаря этому, мы получили возможность рассмотреть пульсар через лупу естественного происхождения, что, в свою очередь, дало нам возможность увидеть две отдельных радиационные области".
Пульсар этой двойной системы, PSR B1957+20, является пульсаром, вращающимся со скоростью 600 оборотов в секунду. Вращение пульсара определяет то, что из двух очень горячих точек поверхности, расположенных на оси его вращения, в пространство бьют два луча излучения. И наблюдаемые учеными радиационные области связаны напрямую с этими лучами. Но самым необычным является то, что данный пульсар является одним из самых массивных пульсаров
, известных людям на сегодняшний день.
Коричневый карлик системы имеет размер в треть от размеров Солнца. От пульсара его отделяет расстояние в два миллиона километров, что приблизительно в пять раз больше расстояния от Земли до Луны. Обе звезды вращаются с периодом чуть более 9 часов, и коричневый карлик всегда повернут к пульсару одной стороной. Периодически карликовая звезда попадает под воздействие потока радиации, излучаемой пульсаром. Эта радиация настолько сильна, что сторона, попавшая под ее поток, разогревается до 6000 градусов, почти до температуры на поверхности Солнца.
Такие пульсары астрономы называют термином "черная вдова" из-за того, что они медленно, но уверенно разрушают своих компаньонов
, которым суждено через время превратиться в газ, который будет поглощени или разметан по прилегающему пространству излучением пульсара.
Наблюдения, произведенные со столь высокой разрешающей способностью, могут привести к обнаружению ключа для разгадки тайны природы
так называемых быстрых радиоимпульсов
(Fast Radio Burst, FRB
). "Некоторые из зарегистрированных радиоимпульсов могут быть объяснены тем, что в момент формирования они фокусируются и усиливаются подобными плазменными линзами" - рассказывает Роберт Мэйн, - "Нечто подобное мы зарегистрировали и во время наших наблюдений".
И в заключение следует заметить, что наблюдения за пульсаром PSR B1957+20 были проведены при помощи радиотелескопа обсерватории Аресибо (Arecibo Observatory), который в 2017 году был поврежден ураганом Мария. И после завершения полного восстановления этого телескопа сотрудники обсерватории продолжат наблюдения за пульсаром и его компаньоном.