Астрономы определили природу "пришельца" из глубин космоса A/2017 U1 "Oumuamua"

Oumuamua - это 400-метровый сигарообразный космический объект, являющийся первым зарегистрированным межзвездным космическим объектом
, прошедшим через нашу Солнечную систему. Сначала астрономы идентифицировали его как астероид
, но позже более детальный анализ его траектории показал, что Oumuamua является кометой, кометой, не похожей на все кометы, которые были до этого известны ученым.
Напомним нашим читателям, что Oumuamua (A/2017 U1), был обнаружен 19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS 1, находящимся на Гавайях, и как упоминалось выше, его сочли с самого начала за вполне себе обычный астероид. Когда ученым удалось рассчитать его траекторию, астрономы увидели, что эта траектория имеет вид параболы. Это, в свою очередь, означает, что данный космический объект попал в Солнечную систему откуда-то извне и он покинет ее пределы, будучи выброшенным гравитационной "рогаткой".
Астрономы со всего мира старались максимально изучить объект Oumuamua во время его непродолжительного пребывания в пределах Солнечной системы. После того, как было установлено его межзвездное происхождение, было выдвинуто предположение, что Oumuamua является кометой, но отсутствие вокруг него оболочки и хвоста из газа и пыли привели к тому, что его сочли за астероид. Более того, было выдвинуто предположение, что Oumuamua является замаскированным зондом внеземной цивилизации, но оно не подтвердилось тем, что радиотелескопам не удалось зарегистрировать никаких радиосигналов и признаков электрической деятельности внутри Oumuamua.
Астрономы продолжали изучать этот объект при помощи космического телескопа Hubble вплоть до января 2018 года, пока он находился в пределах досягаемости этого телескопа. И все собранные за это время данные позволили определить, что Oumuamua все же является кометой.
Изменение мнения ученых является следствием анализа изменений скорости движения и пространственного положения космического тела. Если бы Oumuamua был простым астероидом, он, под воздействием гравитации Солнца, Юпитера и других планет системы, покинул бы ее пределы по определенной траектории. Но реальная траектория достаточно серьезно отличалась от расчетной.
"Мы обнаружили, что Oumuamua, покидая Солнечную систему, замедлился меньше, чем это было должно произойти под влиянием только сил гравитации. И это стало для нас полной неожиданностью" - рассказывает Марко Микели (Marco Micheli), ведущий исследователь, - "Нам стало ясно, что в данном случае произошло вмешательство каких-то других сил, мы изучили возможность влияния радиации, тепла, солнечного ветра, столкновения с другими объектами и даже того, что Oumuamua состоял из двух связанных объектов".
Однако, ни один из перечисленных выше вариантов не дал подходящего объяснения наблюдаемым фактам. Единственным объяснением является то, что Oumuamua является кометой и маленькие газовые реактивные струи, бьющие из глубин кометы, могли оказать влияние на ее траекторию. К сожалению, астрономам так и не удалось найти следы этих струй, но они предполагают, что причиной является то, что эти струи состояли из чистого газа.
Сейчас Oumuamua находится уже далеко от Солнечной системы и движется в космос со скоростью 114 тысяч километров в час. Изучение этого объекта уже находится далеко за пределами возможностей современной астрономии, но его короткое пребывание в нашей системе дало ученым в руки информацию о том, на что, в первую очередь, следует обращать внимание и что следует искать, если Солнечную систему посетит очередной "путешественник" из межзвездного пространства.