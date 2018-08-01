Руководство НАСА продолжает питать надежды насчет скорого "пробуждения" марсохода Opportunity

Глобальная песчаная буря, которая окутала всю поверхность Марса
в мае этого года, начинает постепенно стихать. В связи с этим руководство американского космического агентства НАСА питает надежды на скорое "пробуждение" и возобновление связи с марсоходом Opportunity
, который, полностью лишившись притока энергии от солнечных лучей, ушел в спящий режим 10 июня этого года. Однако, специалисты миссии не исключают возможности, что марсоходу не удастся оправиться от последствий песчаной бури, которая надолго заблокировала солнечные лучи. И в таком случае все это станет последней главой в 15-летней истории марсохода-ветерана
.
Проблема с миссиями в дальнем космосе заключается в том, что вся информация о статусе космического аппарата поступает только от него самого. Используя телеметрические данные, получаемые при помощи радиосвязи, руководство миссии может оценить состояние марсохода, вычислить его текущее местоположение и т.п. В случае марсохода Opportunity радиосвязь прервалась в июне, но специалисты миссии, используя сеть дальней космической связи Deep Space Network, каждый день посылают марсоходу пакетный сигнал и через определенное время поступления ответного сигнала.
Имеющиеся в распоряжении специалистов НАСА данные указывают на то, что аккумуляторные батареи марсохода находились в относительно хорошем состоянии с учетом возраста аппарата перед самым началом песчаной бури. Согласно этим данным, в батареях марсохода на данный момент времени должен еще оставаться заряд и, как только лучи света коснутся поверхности солнечных батарей, можно будет ожидать возобновления функционирования оборудования марсохода. Дополнительную уверенность в благоприятном исходе дает тот факт, что песчаный шторм бушевал на Марсе в самый разгар марсианского лета и, возможно, бортовая электроника марсохода не успела замерзнуть ниже критической точки.
В настоящее время руководство миссии Opportunity в своих ожиданиях учитывает множество факторов, главным из которых является прозрачность атмосферы, измеряемая в единицах, называемых тау. Обычная средняя прозрачность марсианской атмосферы составляет 0.5 тау, при этом в марсианский полдень уровень освещенности на поверхности соответствует уровню освещенности во время земных сумерек. А в последнем пакете данных, переданных марсоходом Opportunity, значение прозрачности было оценено в 10.8 тау, освещенность в полдень при этом, была эквивалентна освещенности на Земле во время облачной безлунной полуночи.
Специалисты утверждают, что солнечные батарей марсохода Opportunity смогут обеспечить зарядку аккумуляторных батарей, когда показатель прозрачности атмосферы станет менее 2 тау. А наблюдения за атмосферой проводятся сейчас при помощи марсианского орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который уделяет особое внимание месту, где находится марсоход Opportunity.
Инженеры миссии Opportunity предполагают, что после потери солнечной энергии марсоход, несмотря на его переход в спящий режим, мог потерять ход своих электронных часов. И теперь, вместо того, чтобы проснуться в заданный ранее срок, электроника аппарата будет ожидать появления достаточного количества солнечной энергии.
Согласно имеющейся информации, пробуждения марсохода Opportunity следует ожидать не ранее чем через несколько недель и это в том случае, если аккумуляторные батареи и часы аппарата находятся в относительном порядке. Если связь с марсоходом все же будет восстановлена, то достаточно длительное время займут восстановительные процедуры, включающие загрузку и перезапись программного обеспечения, съем дампа всей памяти аппарата, перезапуск, синхронизация часов и съемка кругового панорамного снимка, по которому можно установить количество пыли и песка, которые осели на поверхности солнечных батарей. И только после этого могут быть проведены тесты двигательной системы и манипулятора марсохода для того, чтобы удостовериться в том, что пыль не проникла внутрь механических "суставов" и других критичных узлов.