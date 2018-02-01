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Марсоход Opportunity встретил свой 5-тысячный марсианский рассвет

Марсоход Opportunity


В субботу прошедшей неделе Солнце поднялось над известным марсоходом Opportunity в 5-тысячный раз, осветив его солнечные батареи и давая аппарату, размер которого сопоставим с размером гольф-кара, необходимую ему "жизненную силу". И, благодаря получаемой солнечной энергии автоматизированный исследователь-геолог продолжает перемещаться, постоянно совершая новые открытия на Красной Планете.

"Пять тысяч солов - это очень много для миссии, которая изначально была рассчитана на 90 солов" - рассказывает Джон Калласс (John Callas), менеджер программы Opportunity со стороны Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения.

Марсианский день (сол) длится на 40 минут дольше земных суток, а марсианский год почти в два раза длиннее земного года. Сол №1 марсохода Opportunity начался в день его посадки на Марс 25 января 2004 года, а миссия марсохода Opportunity и его менее удачливого двойника Spirit изначально рассчитывалась на 90 солов, специалисты НАСА никак не ожидали, что аппаратам успешно удастся пережить марсианскую зиму. И сейчас марсоход Opportunity продолжает активно работать, несмотря на снижение количества получаемой солнечной энергии, что связано с наступлением его восьмой марсианской зимы.

Снимок-селфи марсохода Opportunity


Сейчас положение марсохода Opportunity таково, что для него Солнце встает со стороны восточной части вала кратера Эндевор (Endeavour Crater), диаметр которого составляет около 22 километров. Сам марсоход находится на начале подъема западной части вала этого кратера, преодолев расстояние в 45 километров от места его посадки. Одна треть пути марсохода Opportunity проходила по долине Perseverance Valley, своего рода мелкому каналу, спускающемуся с гребня вала кратера. За все время пребывания на Красной Планете марсоход Opportunity сделал и передал на Землю 225 тысяч снимков, которые были немедленно обработаны и большая часть которых находится в открытом онлайн-доступе.

Напомним нашим читателям, что в течение первых месяцев миссия марсоходов Opportunity и Spirit принесла массу новых открытий, которые имели отношение к геологии планеты, касались наличия воды на поверхности в далеком прошлом и т.п. После выполнения основной миссии руководство направило его для изучения сначала небольших кратеров, а затем и кратеров большего размера, в результате чего марсоход в 2011 году достиг кратера Эндевор. И сейчас марсоход продолжает сбирать данные, которые помогут ученым исследовать процессы, приведшие к формированию долины Perseverance Valley.





Ключевые слова:
Марсоход, Opportunity, Spirit, Марс, Исследования, Солнце, Энергия, Миссия, Открытие

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 09:58
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4058
    Сколько не слышу про этот марсоход, столько и удивляюсь. Ведь даже срок службы электронных компонентов составляет 8-10 лет. А эта машинка, да еще с кучей механики, все продолжает ездить в самых неблагоприятных для этого условиях.


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    Сегодня, 11:15
    #2 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 354
    Цитата: FomaNeverujuwij
    срок службы электронных компонентов составляет 8-10 лет

    Ну так электроника делалась для "космоса". Вояджеры уже больше 40 лет работают. Даже телевизоры по 15-20 и более лет раньше работали без поломок. Сейчас - да, надо, чтобы гарантию отработал и сломался. Бизнес...
    P.S. Я бы на марсоход ещё РИТЕГ воткнул. И тепло халявное есть, и электроэнергия. Проще зиму пережить.
        

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