 |  | Вчера, 06:34 | Космос и Авиация

Марсоход Opportunity попал в песчаную бурю, размером с Северную Америку

Марсоход Opportunity


Марсоход Opportunity, какой год уже путешествующий по поверхности Красной Планеты, периодически попадает в различные неприятные ситуации. И самой последней неприятностью, с которой довелось столкнуться этому аппарату, стала огромная песчаная буря, размер которой приблизительно соответствует размерам Североамериканского континента. Для того, чтобы пережить "безумство" марсианской погоды, марсоходу пришлось принять самую компактную форму и перейти в режим глубокого энергосбережения.

Начало песчаного шторма было зафиксировано в пятницу, 1 июня 2018 года. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) заметил зарождающуюся бурю и группа обеспечения миссии MRO передала предупреждение группе миссии Opportunity из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) и Калифорнийского технологического института. Хотя песчаные бури и являются достаточно распространенными на Марсе, буря таких масштабов могла стать смертельными испытанием для марсохода-ветерана.

Напомним нашим читателям, что марсоход Opportunity, как и множество других автоматических марсианских аппаратов, использует солнечную энергию. Солнечные батареи, размещенные на специальных плоскостях, вырабатывают энергию, которая расходуется на движение, работу научных инструментов и на передачу собранных данных на Землю. Облака пыли, поднятые бурей в воздух, заблокировали часть солнечного света, и в среду, 6 июня, мощность, выдаваемая солнечными батареями марсохода, начала падать и приближаться к критической отметке.

Песчаная буря на Марсе


К 8 июня площадь песчаной бури увеличилась до 18 миллионов квадратных километров, а марсоход Opportunity очутился практически в самом ее центре, его местоположение отмечено синей точкой на втором из приведенных здесь снимков. Во избежание критического снижений уровня заряда аккумуляторных батарей группа из JPL перевела марсоход в режим минимального потребления энергии. Отметим, что марсоход Opportunity разрабатывался с учетом возможности пребывания в зоне таких штормов. В 2007 году ему довелось побывать в пределах еще большего шторма, и марсоходу пришлось повести в спящем режиме более двух недель.

Сейчас еще будущее марсохода Opportunity буквально висит на волоске, у него внутри находятся нагреватели, которые поддерживают определенную температуру внутренних узлов, не давая им замерзнуть ниже критической температуры. Если шторм будет бушевать очень долго, а делать это он может на протяжении нескольких месяцев, то нагреватели вычерпают всю энергию из аккумуляторов аппарата, и марсоход не сможет совершить первый и быстрый рывок для того, чтобы стряхнуть пыль и песок с солнечных батарей.

Руководство миссии Opportunity надеется, что марсианский песчаный шторм на этот раз не будет бушевать слишком долго, что даст марсоходу шанс на выживание и на продолжение его научной миссии.


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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 10:06
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4179
    Делаем ставки - выживет или не выживет? Машинка хоть и сверхнадежная, но все-таки очень старая.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 20:01
    #2 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 226
    FomaNeverujuwij,
    ))))ставлю килограм сахара на то что он выживет)))
        

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