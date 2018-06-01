Марсоход Opportunity попал в песчаную бурю, размером с Северную Америку

Марсоход Opportunity
, какой год уже путешествующий по поверхности Красной Планеты
, периодически попадает в различные неприятные ситуации
. И самой последней неприятностью, с которой довелось столкнуться этому аппарату, стала огромная песчаная буря, размер которой приблизительно соответствует размерам Североамериканского континента. Для того, чтобы пережить "безумство" марсианской погоды, марсоходу пришлось принять самую компактную форму и перейти в режим глубокого энергосбережения.
Начало песчаного шторма было зафиксировано в пятницу, 1 июня 2018 года. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) заметил зарождающуюся бурю и группа обеспечения миссии MRO передала предупреждение группе миссии Opportunity из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) и Калифорнийского технологического института. Хотя песчаные бури и являются достаточно распространенными на Марсе, буря таких масштабов могла стать смертельными испытанием для марсохода-ветерана.
Напомним нашим читателям, что марсоход Opportunity, как и множество других автоматических марсианских аппаратов, использует солнечную энергию. Солнечные батареи, размещенные на специальных плоскостях, вырабатывают энергию, которая расходуется на движение
, работу научных инструментов и на передачу собранных данных на Землю. Облака пыли, поднятые бурей в воздух, заблокировали часть солнечного света, и в среду, 6 июня, мощность, выдаваемая солнечными батареями марсохода, начала падать и приближаться к критической отметке.
К 8 июня площадь песчаной бури увеличилась до 18 миллионов квадратных километров, а марсоход Opportunity очутился практически в самом ее центре, его местоположение отмечено синей точкой на втором из приведенных здесь снимков. Во избежание критического снижений уровня заряда аккумуляторных батарей группа из JPL перевела марсоход в режим минимального потребления энергии. Отметим, что марсоход Opportunity разрабатывался с учетом возможности пребывания в зоне таких штормов. В 2007 году ему довелось побывать в пределах еще большего шторма, и марсоходу пришлось повести в спящем режиме более двух недель.
Сейчас еще будущее марсохода Opportunity буквально висит на волоске, у него внутри находятся нагреватели, которые поддерживают определенную температуру внутренних узлов, не давая им замерзнуть ниже критической температуры. Если шторм будет бушевать очень долго, а делать это он может на протяжении нескольких месяцев, то нагреватели вычерпают всю энергию из аккумуляторов аппарата, и марсоход не сможет совершить первый и быстрый рывок для того, чтобы стряхнуть пыль и песок с солнечных батарей.
Руководство миссии Opportunity надеется, что марсианский песчаный шторм на этот раз не будет бушевать слишком долго, что даст марсоходу шанс на выживание и на продолжение его научной миссии.