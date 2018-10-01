Обнаружен самый медленный пульсар на сегодняшний день

Международная группа ученых-астрономов, работающих в рамках обзора LOFAR
Tied-Array All-Sky Survey (LOTAAS), обнаружила новый пульсар, космический объект, излучающий радиоимпульсы через определенные промежутки времени. В этом событии не было бы ничего интересного и экстраординарного, если бы не тот факт, что новый пульсар, PSR J0250+5854, является самым медленно вращающимся среди всех известных пульсаров на сегодняшний день.
Космические источники радиоизлучения, имеющего регулярную периодичность, обнаруживаются по их излучению в форме кратковременных всплесков, следующих через строго определенные промежутки времени. Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды
, обладающие сильнейшим магнитным полем. Из полярных областей этих звезд в пространство уходят лучи, состоящие из излучений разной природы, а за счет вращения этой звезды лучи излучения регистрируются земными телескопами, как регулярные импульсы.
Большинство пульсаров вращается с достаточно высокой скоростью, что обеспечивает период следования импульсов, измеряющийся единицами, десятками и сотнями миллисекунд. Пульсары, период следования импульсов которых превышает 5 секунд, являются большой редкостью, на сегодняшний день астрономам известно всего лишь десять таких пульсаров.
Сигналы пульсара PSR J0250+5854 были впервые зарегистрированы в 2017 году при помощи радиотелескопа LOw Frequency ARray (LOFAR)
, большая часть приемных антенн которого расположена в Нидерландах. Уже в течение нескольких последних лет и сейчас этот радиотелескоп задействован в обзоре LOTAAS, в рамках которого просматривается все пространство неба северного полушария в поисках пульсаров и быстрых процессов на частоте наблюдений 135 МГц.
После первоначального обнаружения пульсара PSR J0250+5854, его существование было подтверждено наблюдениями различных наземных обсерваторий, включая радиотелескопы Green Bank Telescope, Lovell Telescope и Nancay Telescope.
Пульсар PSR J0250+5854 находится на удалении 5 200 световых лет от Земли. Сейчас период вращения этого пульсара составляет 23.5 секунды, что делает его самым медленным пульсаром на сегодняшний день. Более того, этот период со временем будет увеличиваться, ведь на "работу" пульсара используется энергия, выделяющаяся при замедлении его вращения. Возраст пульсара PSR J0250+5854 составляет 13.7 миллионов лет, а сила притяжения на его поверхности равна 26 триллионам g. Эти параметры и ряд других измеренных параметров указывают на то, что у пульсара PSR J0250+5854 имеются традиционные два магнитных полюса.