Voyager 2 стал вторым в истории космическим аппаратом, которому удалось выйти в открытое межзвездное пространство
Согласно информации, опубликованной представителями американского космического агентства НАСА, космический исследовательский аппарат Voyager 2, который находится сейчас на удалении 18 миллиардов километров (11 миллиардов миль) от Земли, завершил выход в открытое межзвездное пространство. Передаваемые в последнее время аппаратом Voyager 2 данные указывают на то, что он успешно "пронзил" гелиосферу, защитный "пузырь" заряженных частиц и магнитных полей, который "окутывает" Солнечную систему, защищая ее планеты от внешней космической радиации.
Напомним нашим читателям, что аппарат Voyager 2 был запущен в космос 20 августа 1977 года, на 16 дней раньше, чем был запущен его двойник, аппарат Voyager 1. Оба аппарата миссии Voyager несут на себе идентичное научное оборудование и золотую пластину Golden Record, на которой записаны различные звуки и выгравирована краткая история нашего мира и цивилизации.
В настоящее время аппарат Voyager 2 находится в космосе больше 41 года и 3 месяцев, что делает его самым "долгоживущим в космосе" рукотворным космическим аппаратом. Отметим, что изначально миссия планировалась на гораздо более короткий срок, порядка пяти лет, в течение которых аппарат должен был изучить Юпитер и Сатурн и окрестности этих гигантских планет нашей системы. После окончания основной миссии и решения всех задач, руководство миссии приняло решение об отправке аппарата Voyager 2 еще глубже в космос, к Урану и Нептуну. Для этого были проведены некоторые удаленные модернизации, которые затронули в основном программное обеспечение бортовых компьютеров и контроллеров.
Напомним нашим читателям, что аппарат Voyager 1 в 2012 году стал первым рукотворным объектом, которому удалось пересечь границу гелиосферы нашей системы и выйти в открытое межзвездное пространство. Сейчас же аппарат Voyager 2 повторил выход, но этот случай снабдил ученых очень большим количеством более ценной научной информации, ведь они уже знали заранее, с чем им придется столкнуться и на что необходимо обращать внимание в первую очередь.
Ценность собранной аппаратом Voyager 2 данных увеличилась и за счет того, что его инструмент Plasma Science Experiment (PSE) на момент пересечения внешнего слоя гелиосферы находился в полностью работоспособном состоянии. Отметим, что это же инструмент у аппарата Voyager 1, начиная с 1980 года, работал со сбоями. Инструмент PSE предназначен для измерения электрических токов, наводимых солнечным ветром, что дает возможность определить скорость, плотность, температуру и давление солнечного ветра.
5 ноября оборудование аппарата Voyager 2 начало регистрировать резкое снижение скорости движения частиц солнечного ветра. Это является главным признаком достижения так называемой области гелиопаузы, области, где давление солнечного ветра начинает уравновешиваться давлением межзвездной среды. В это же время и другие инструменты начали выдавать дополнительные данные, которые послужили подтверждением вышеупомянутого факта.
Сейчас окружающая среда, в которой находится аппарат Voyager 2, разительно отличается от всего, с чем ему приходилось сталкиваться ранее. Относительно высокая температура солнечного ветра сменилась на холод достаточно плотной межзвездной среды.
Несмотря на то, что аппарат Voyager 2 уже покинул пределы гелиосферы, он еще находится достаточно далеко от общепринятой границы солнечной системы, которая располагается за внешней чертой облака Орта. Облако Орта представляет собой массивный "пузырь" из частиц и глыб льда, внутренняя граница которого находится на удалении 1000 астрономических единиц от Солнца. Для справки, астрономическая единица эквивалентна среднему расстоянию между Землей и Солнцем и равна приблизительно 149.67 миллионам километров.
С учетом его нынешней скорости, аппарат Voyager 2 даже не сможет достичь внешнего края облака Орта за последующие 300 лет. А добраться до внешнего края облака у аппарата вообще нет никаких шансов, для преодоления толщи облака ему потребуется еще около 30 тысяч лет.
К сожалению, аппарат Voyager 2 уже не сможет отослать на Землю изображения, снятые в межзвездном пространстве. Для экономии дефицитной электроэнергии были отключены все камеры и другие несущественные для текущей миссии научные инструменты. Так как аппараты миссии Voyager находятся очень далеко от Солнца и не могут положиться на солнечные батареи, основным источником их энергии является радиоизотопный термогенератор, выдаваемая которым мощность уменьшается на 4 Ватта на протяжении одного года.
И в заключение следует отметить, что оба аппарата, Voyager 1 и Voyager 2, обеспечили ученых беспрецедентными данными, далеко продвинувшими область нашего понимания межзвездной среды. А более углубленные исследования этой среды будут проведены в будущем космическими аппаратами Interstellar Boundary Explorer (IBEX) и Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), запуск которого запланирован на 2024 год.