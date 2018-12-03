Недавно найденная карликовая планета стала самым удаленным из известных объектов Солнечной системы

В течение достаточно долгого времени самым удаленным от Солнца объектом Солнечной системы считался Плутон. Но, по мере совершенствования астрономических инструментов ученые начали находить и другие космические объекты, скрывающиеся в тени границы нашей системы. И недавно астрономы обнаружили еще одного "члена семьи" - карликовую планету, движущуюся по кругу на расстоянии, более чем в 100 раз превышающем расстояние между Солнцем и Землей. Эта планета стала самым удаленным из известных объектов Солнечной системы на сегодняшний день и, не мудрствуя лукаво, ей дали соответствующее название - "Farout" (Далекая).
Недавно найденная карликовая планета имеет официальное название 2018 VG18 и находится на удалении от Солнца в 120 астрономических единиц, для справки, астрономическая единица (АЕ) равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем. Планета 2018 VG18 удалена от центра системы в три с половиной раза далее, чем Плутон и факт ее обнаружения сместил с пьедестала почета Эриса (Eris), предыдущего рекордсмена, который находится на расстоянии 96 АЕ от центра.
Впервые планета 2018 VG18 предстала перед взглядом астрономов на снимке, сделанным 10 ноября 8-метровым телескопом Subaru на Гавайях. Позже, для того, что бы определить более точно положение найденного объекта, траекторию движения и вычислить его физические характеристики, за планетой 2018 VG18 были проведены дополнительные наблюдения при помощи других телескопов.
По показателям яркости, как оценивают астрономы, размер планеты 2018 VG18 составляет около 500 километров, что меньше четвертой части от размера Плутона. Планета светится чуть розоватым светом. Это позволяет предположить, что она является "ледяным миром", что, в свою очередь, не лишено смысла. Точная орбита движения планеты 2018 VG18 еще не вычислена, но, согласно предварительным расчетам, один оборот вокруг Солнца планета совершает более, чем за 1000 земных лет.
Интересен тот факт, что планета 2018 VG18 является самым удаленным объектом Солнечной системы только в настоящее время, и это может измениться в будущем. Несколько месяцев назад астрономами была обнаружена еще одна карликовая планета "Goblin", находящаяся сейчас на удалении 80 АЕ от Солнца. Но, в отличие от планеты 2018 VG18, планета Goblin движется по сильно эксцентричной орбите с периодом обращения в 40 тысяч лет и максимальным удалением от Солнца в 2 300 АЕ.
Необычность орбиты карликовой планеты Goblin, некоторые особенности орбит
планеты 2018 VG18 и еще двух других подобных планет, указывают на возможность существования огромной загадочной девятой планеты
(Planet Nine
) системы, о которой мы уже не раз рассказывали
на страницах нашего сайта. А ответ на вопрос, существует ли девятая планета на самом деле, могут дать только подкрепленные сложными расчетами длительные наблюдения, которые будут проводиться при помощи астрономических инструментов следующего поколения.