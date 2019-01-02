Канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал второй в истории "пакет" повторяющихся быстрых радиоимпульсов

Группа ученых, возглавляемая канадскими учеными, зарегистрировала второй за всю историю радиоастрономических наблюдений пакет повторяющихся быстрых радиоимпульсов
(Fast Radio Burst, FRB). Напомним нашим читателям, что быстрые радиоимпульсы - это очень короткие "вспышки" радиоволн, прибывающие к нам из случайных мест во Вселенной, находящихся иногда далеко за пределами галактики Млечного Пути. Ученые полагают, что источниками быстрых радиоимпульсов являются мощнейшие астрофизические явления и катаклизмы, произошедшие на удалении миллиардов световых от нас и миллиарды лет, соответственно, в прошлом.
Регистрация второго пакета повторяющихся быстрых радиоимпульсов является сильно ожидаемым следствием ввода в строй нового канадского радиотелескопа Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME)
. Этот телескоп начал свою работу в конце 2017 года
, а к его созданию приложили руки ученые из университета Британской Колумбии, университета Макгилла, университета Торонто, Института теоретической физики и Национального исследовательского совета Канады.
Зарегистрированный пакет состоял из 13 отдельных импульсов, он длился около трех недель и он был обнаружен летом 2018 года, в то время, как телескоп CHIME находился на этапе пусконаладочных мероприятий и не мог работать на полную мощность. Помимо телескопа CHIME, некоторые из импульсов данного пакета были зарегистрированы и другими радиотелескопами, включая радиотелескопы в Австралии и Канаде.
"До последнего времени ученым был известен только один случай повторяющихся радиоимпульсов. Регистрация второго пакета, пришедшего к нам от другого источника, позволяет надеяться, что в будущем мы станем свидетелями такого явления еще не один раз" - рассказывает Ингрид Стайрс (Ingrid Stairs), член научной группы телескопа CHIME, - "И когда мы наберем некоторое количество данных, мы сможем понять, что эти импульсы представляют собой, откуда они берутся и что вызывает их появление".
Отметим, что еще до ввода в строй радиотелескопа CHIME некоторые из ученых высказывали сомнения в полезности этого мероприятия. Ведь рабочий диапазон этого телескопа (400-800 МГц) находится гораздо ниже частоты всех зарегистрированных до этого момента быстрых радиоимпульсов (около 1400 МГц). Но практически все из 13 импульсов "пачки" имели частоту, близкую к нижней границе диапазона телескопа, и, вероятно, в будущем ученым удастся зарегистрировать радиоимпульсы, частота которых будет гораздо ниже 400 МГц.
Большинство из импульсов зарегистрированной "пачки" показали признаки рассеивания, явления, которое предоставляет ученым информацию об окружающей среде, окружающей источник этих радиоволн. По некоторым особенностям рассеивания ученые уже сделали выводы о том, что импульсы были "рождены" каким-то из сильных явлений, связанных с высокоэнергетическим астрофизическим объектом, который находится в среде с ярко выраженными особенностями.
"Это может быть чрезвычайно плотный остаток от взрыва сверхновой, который находится в условиях создаваемых им же сильнейших магнитных и гравитационных полей, которые вносят свою лепту в рассеивание волн радиоимпульса" - рассказывает Черри Нье (Cherry Ng), ученый-астроном, - "Источник также может находиться неподалеку от горизонта событий сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре крупной галактики. Условия в этой области пространства по своей чрезвычайности и необычности во много раз превосходят условия среды в непосредственной близости от нейтронной звезды".
И в заключение следует отметить, что на основе данных о зарегистрированных ранее быстрых радиоимпульсах ученые уже успели выстроить целый ряд теорий. Обнаружение телескопом CHIME относительно низкочастотных импульсов и перспектива обнаружения еще более низкочастотных импульсов означает, что некоторые из существующих теорий должны быть пересмотрены или же кардинально изменены.