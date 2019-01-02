Самый большой в мире самолет разогнался до скорости отрыва от взлетно-посадочной полосы

После первого появления "на людях"
в середине 2017 года самолет системы Stratolaunch
прошел через череду испытаний, постоянно наращивая скорость движения
по взлетно-посадочной полосе аэродрома. И во время такого последнего испытательного "заезда" гигантский самолет с двойным фюзеляжем успешно разогнался до скорости, которой ему, согласно расчетам, будет достаточно для отрыва от взлетно-посадочной полосы и перехода в режим нормального полета.
Самолет Stratolaunch, имеющий размах крыльев в 117 метров и вес в 226 000 килограмм, способен поднимать в воздух груз, весом до 250 000 килограмм. Если этот самолет когда-нибудь сумеет подняться в воздух, он станет самым большим за всю историю в мире самолетом. Но этот самолет будет выполнять специфическую работу. Он не будет возить пассажиров или грузы из одной точки земного шара в другую, он будет поднимать в воздух одноступенчатую ракету, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту относительно небольшие объекты. Система Stratolaunch, только в более крупном масштабе, повторяет способ, который использует компания Virgin Orbit для отправки в суборбитальный полет космического корабля Cosmic Girl.
Напомним нашим читателям, что самолет Stratolaunch в марте прошлого года успешно разогнался на взлетно-посадочной полосе
до скорости в 75 километров в час, а в октябре того же года скорость разгона составила уже 145 километров в час. Во время последнего испытания скорость составила 218 километров в час, что является скоростью отрыва от полосы этого самолета с учетом площади его крыльев, веса и аэродинамических характеристик. Во время движения на этой скорости передние стойки самолета оторвались от покрытия полосы, что косвенным образом подтверждает его возможность совершить нормальный взлет. Однако, специалисты компании ожидали разгона самолета до скорости в 220 километров в час, и, в силу каких-то причин, самолет не смог "взять" оставшуюся до цели самую малость.
Более того, проведенные испытания так и не дали специалистам компании Stratolaunch точного значения скорости отрыва от полосы. Проведенные ими предварительные расчеты указываю на то, что в этом самолет Stratolaunch, несмотря на его габариты, практически не отличается от обычных самолетов, которые отрываются от полосы и взлетают, разогнавшись до скоростей 240 - 285 километров в час. Но, учитывая размер и вес самолета Stratolaunch, вероятно он будет нуждаться в разгоне до большей скорости и в большем импульсе тяги для отрыва и перехода в режим полета.
И в заключение следует отметить, что последние, третьи "ездовые" испытания самолета Stratolaunch должны, согласно планам, стать реально последними перед попыткой совершения первого испытательного полета. Еще в октябре прошлого года представители компании Stratolaunch объявили о планах совершения этого полета через 12-18 месяцев с того момента. Таким образом, нам не придется долго ждать наступления этого знаменательного события.