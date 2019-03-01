Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю, успешно завершив первую испытательную миссию
Вчера американское космическое агентство НАСА и известная компания SpaceX успешно завершили пятидневную испытательную миссию, главный "действующим лицом" которой являлся новый пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Этот космический корабль был запущен в космос, после чего он состыковался в автоматическом режиме с Международной космической станцией, и, после нескольких дней пребывания в космосе, благополучно вернулся на Землю. При этом, время от момента отстыковки корабля до его приводнения составило около 6 часов.
Сегодня утром представители НАСА опубликовали видео, на котором представлен заключительный этап процесса возвращения космического корабля Crew Dragon. Этому событию уделяется столь большое внимание из-за того, что данный полет является первым успешным шагом к возобновлению пилотируемых полетов на американских космических кораблях, запускаемых с американской территории. А компания SpaceX, успешно справившись с первыми испытаниями, может смело перейти ко второму этапу, в ходе которого в космос отправится такой же корабль, несущий на борту астронавтов-испытателей.
Длительность миссии Crew Demo-1 составила неделю без одного дня. Космический корабль был запущен в космос в прошлую субботу. И эта миссия стала первой в истории изучения и покорения космического пространства сразу по нескольким показателям:
- 1-й в истории коммерческий пилотируемый космический корабль, доставленный в космос ракетой, запущенной с территории США; - 1-й в истории коммерческий пилотируемый космический корабль, осуществивший стыковку с космической станцией полностью в автоматическом режиме; - 1-й в истории раз использования новых унифицированных стыковочных узлов, соединивших корабль Dragon и космическую станцию.
По поводу новых стыковочных узлов - точно такие же адаптеры будут использоваться космическими кораблями Orion, которые обеспечат выполнение будущих миссий НАСА на Луну.
Как мы уже рассказывали ранее, на борту космического корабля Crew Dragon находился лишь манекен, получивший название Рипли в честь главной героини серии научно-фантастических фильмов "Чужой". Этот манекен был густо опутан сетью всевозможных датчиков, которые снимали информацию, имеющую отношение к условиям полета и жизнедеятельности человека во время запуска, пребывания в космосе и возвращения на Землю.
Место, где космический корабль приводнился в водах Атлантического океана, расположено на расстоянии 370 километров от мыса Канаверал, Флорида. И уже сейчас компания SpaceX начала подготовку к выполнению миссии Crew Demo-2, в ходе которой на борту космического корабля Crew Dragon в космос отправятся два астронавта, Дуг Херли (Doug Hurley) и Боб Бенкен (Bob Behnken), которые проходят сейчас все необходимые процедуры сертификации. Точной даты запуска миссии Demo-2 еще не назначено, согласно планам ее запуск должен быть произведен летом этого года.