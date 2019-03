Можно сказать, что после вчерашнего удачного запуска Соединенные Штаты Америки находятся на расстоянии в один очень короткий шаг до возобновления пилотируемых космических полетов. Этим запуском стал запуск миссии SpaceX Crew Demo-1, ракета которой, Falcon 9 , была запущена со стартовой площадки 39А Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Сейчас космический корабль Crew Dragon , на борту которого нет экипажа, совершает маневры и готовится к стыковке с Международной космической станцией, что должно произойти буквально через несколько часов.У компании SpaceX уже имеется богатый опыт полетов к космической станции, ее грузовые корабли Dragon летали туда 16 раз. Миссия же Crew Demo-1 является существенным прогрессом в этом деле, ведь космический корабль Crew Dragon станет одним из двух типов, наряду с Boeing CST-100 Starliner , которые будут доставлять людей на борт космической станции и еще дальше в космос. Напомним нашим читателям, что США лишились такой возможности в 2011 году после окончательного свертывания программы космических Шаттлов.В отличие от грузовика Dragon-а, конструкция корабля Crew Dragon предусматривает все необходимое для комфортного пребывания людей на борту. Помимо наличия системы жизнеобеспечения, системы аварийного прерывания запуска, в капсуле космического корабля имеются элементы, снижающие уровни вибрации и перегрузки до уровня человеческой выносливости. Да и ракета, которая несет на себе пилотируемый космический корабль , совершает более плавный разгон, не тревожа астронавтов чрезмерными ускорениями.Как уже упоминалось выше, сейчас космический корабль Crew Dragon совершает ряд орбитальных маневров, которые позволят ему состыковаться с Международной космической станцией, что должно произойти сегодня около 11:00 по времени Гринвичского меридиана. Напомним, что грузовые корабли Dragon не совершали самостоятельную стыковку со станцией, они пребывали в заданную точку и астронавты, использую автоматизированную руку-манипулятор, вручную подводили корабль к стыковочному узлу.Несмотря на то, что система управления кораблем Crew Dragon автоматизирована до максимальной степени, он оборудован и средствами ручного управлении, которые позволят пилоту взять управление кораблем на себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но сейчас на борту корабля нет ни единого человека, там находится только манекен, получивший название "Рипли", который буквально опутан сетью датчиков, снимающих различные показатели и биометрические данные во время запуска и полета.Сейчас на борт корабля Crew Dragon погружен 181 килограмм различных грузов и оборудования. В случае успешной стыковки корабль останется в таком состоянии до 8 марта, после чего он отстыкуется от станции, вернется на Землю и приводнится где-то в Тихом океане.И в заключение следует отметить, что первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела в космос космический корабль Crew Dragon, совершила управляемый спуск и успешно приземлилась на площадку автоматической баржи "Of Course I Still Love You", находившейся в водах Атлантического океана.