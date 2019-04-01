 | Вчера, 09:15 | Космос и Авиация

Японский космический аппарат Hayabusa-2 успешно "отбомбился" по астероиду Рюгу

Аппарат Hayabusa-2


Специалисты японского космического агентства JAXA получили подтверждение успеха эксперимента, в ходе которого вчера исследовательский космический аппарат Hayabusa-2 сбросил на поверхность астероида Рюгу своеобразное взрывное устройство. Это устройство, SCI (Small Carry-on Impactor), было разработано и изготовлено для того, чтобы сделать на поверхности астероида достаточно глубокую воронку, из которой позже будут взяты пробы материала, никогда не контактировавшего ранее с космической окружающей средой и сохранившегося, благодаря этому, в своем исконном состоянии.

Ударный модуль SCI


Напомним нашим читателям, что японскому агентству JAXA удалось доставить на землю образцы материала астероида, благодаря успешному выполнению миссии Hayabusa 2003 года. Цели миссии Hayabusa-2 подобны целям первой миссии этой серии, но более современный космический аппарат сможет провести более всесторонние исследования астероида, благодаря использованию совершенных научных инструментов, посадочного модуля и двух прыгающих передвижных аппаратов.

Одной из задач миссии Hayabusa-2 является отбор образцов материала, которые не загрязнены риголитом, пылью, покрывающей поверхность астероида. Именно для этого и был разработан "снаряд" SCI, боевая часть которого представляет собой 2-килограммовый медный конус, наполненный пластиковой взрывчаткой. Этот конус действует подобно обычному военному кумулятивному снаряду и его детонация способна сделать достаточно глубокую воронку, вскрывая слои материала, который в течение миллиардов лет был защищен от разрушающего воздействия солнечного света и космической радиации.

Облако от взрыва


Пребывание космического аппарата Hayabusa-2 в непосредственной близости от места взрыва было опасным по понятным причинам. Поэтому после отделения боевой части SCI и ее контакта с поверхностью астероида, что отслеживалось при помощи камеры Optical Navigation Camera-Wide (ONC-W1), аппарат Hayabusa-2 был отведен за горизонт астероида, после чего была выдана команда на детонацию заряда взрывчатки. Сейчас аппарат уже вернулся в район проведения операции и начал производить фотосъемку поверхности с целью поиска точного местоположения взрывной воронки. А снимок, сделанный еще из-за горизонта астероида камерой DCAM3, на котором видно поднятое взрывом облако пыли и осколков, служит подтверждением успеха проведенной операции.

После обнаружения местоположения воронки специалистами JAXA будет рассчитана траектория, двигаясь по которой, аппарат Hayabusa-2 зачерпнет образцы пород прямо из воронки. Эти образцы, совместно с другими уже отобранными с поверхности образцами, будут возвращены на Землю в 2020 году, согласно планам миссии.

Местоположение воронки


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