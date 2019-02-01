Японский исследовательский аппарат Hayabusa 2 успешно коснулся и взял пробы с поверхности астероида Рюгу

Представители японского космического агентства JAXA подтвердили, что вчера, 22 февраля 2019 года, исследовательский космический аппарат Hayabusa 2
успешно сблизился с астероидом Рюгу (Ryugu), коснулся его поверхности, выстрелил по ней титановой пулей, отобрал пробы материала и снова поднялся в космос, заняв безопасную орбиту, с которой он будет продолжать проводить дистанционные исследования. После завершения его исследовательской миссии возле астероида, шириной в один километр, аппарат Hayabusa 2 направится назад к Земле, неся с собой отобранные пробы материала, в которых могут заключаться некоторые ответы на вопросы касательно ранних периодов существования Солнечной системы.Запущенный в космос в 2014 году
, космический аппарат Hayabusa 2 является продолжателем дела первой японской миссии Hayabusa, который является первым и единственным на сегодняшний день аппаратом, доставившим на Землю образцы материала
, собранного на астероиде. Аппарат Hayabusa 2 вышел на орбиту
вокруг астероида Рюгу в прошлом году и в сентябре сбросил на его поверхность пару прыгающих исследовательских модулей
. Через пару недель после сброса малых модулей на поверхность астероида был опущен большой модуль, который производит исследования непосредственно на поверхности.
Но самым интересным моментом этой сложной миссии, безусловно, стал момент касания поверхности астероида орбитальным аппаратом, который выстрелил в поверхность титановой пулей и отобрал пробы поднятой при этом пыли и мелких частичек. Этот маневр откладывался пару раз после того, как сделанные снимки
показали, что поверхность астероида не столь гладка, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, потребовало нескольких испытаний, проведенных на Земле
, после чего специалисты управления миссией получили добро на "нажатие спускового крючка".
В среду руководство миссии начало выполнение последовательности маневра сближения аппарата Hayabusa 2 с поверхностью астероида. Аппарат спустился с безопасной орбиты, с высоты в 20 километров, коснулся поверхности, выполнил все задачи и вернулся на снова на изначальную орбиту. Полученные центром управления миссией данные указывают на то, что в ходе этого столкновения серьезно не пострадал ни сам исследовательский аппарат, ни астероид.
Аппарат Hayabusa 2 будет оставаться подле астероида Рюгу еще около 18 месяцев, после чего он направится назад к Земле, куда он прибудет к концу 2020 года. И если заключительный этап этой миссии пройдет по плану, то ученые получат образцы исконного материала, который оставался неизменным 4.6 миллиарда лет, с момента начала формирования Солнечной системы. Кроме этого, ученые питают сильные надежды найти в этом материале следы органических соединений, таких, как сахар и аминокислоты, который стали тем, что привело к зарождению жизни на Земле.