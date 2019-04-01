Компания SpaceX успешно провела первые испытания двигателя нового космического корабля Starhopper
В течение нескольких последних недель инженеры и технический персонал известной компании SpaceX проводили ряд испытаний прототипа нового космического корабля Starhopper, который находится сейчас на полигоне, расположенном в южной части американского штата Техас. В большинстве своем эти испытания заключались в закачке и откачке топлива, жидкого кислорода и жидкого метана, при помощи чего проверялась работа криогенной топливной системы и тестировались топливные баки. И лишь после этого, вечером в среду прошлой недели, был произведен тестовый запуск пока единственного установленного на ракете реактивного двигателя Raptor.
Рев запущенного двигателя был слышен за многие километры вокруг места испытаний. Мощности этого двигателя хватило для того, чтобы оторвать ракету от поверхности испытательной площадки, но она не улетела далеко, так как была достаточно надежно зафиксирована. Испытательный запуск прошел полностью успешно. "Ракета Starhopper только что совершила свой первый испытательный полет в ограниченных условиях" - написал Элон Маск, основатель и руководитель компании SpaceX, - "Все системы корабля во время испытаний имели "зеленый статус"".
Запуск двигателя открыл первый этап обширной испытательной программы космического корабля Starhopper. Опытный образец, используемый для этих испытаний, не является полноразмерным макетом будущего космического корабля, но и того, что в нем имеется, будет достаточно для проверки способностей корабля приземляться на поверхность при помощи корректировочных двигателей и взлетать с необорудованной площадки на поверхности другой планеты. Со временем тестовые полеты станут все выше и выше, в ближайшие месяцы специалисты компании последовательно добавят кораблю Starhopper еще два двигателя Raptor.
Пока еще неизвестно, насколько высоко будет взлетать Starhopper во время предстоящих испытаний. В 2012 и 2013 годах, когда компания SpaceX проводила испытания ракеты Grasshopper, она, эта ракета, "подскакивала" на максимальную высоту в 744 метра.
Параллельно с испытаниями прототипа космического корабля Starhopper, компания SpaceX готовится ко второму испытательному запуску тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Если предварительный запуск всех 27 двигателей этой ракеты пройдет успешно, то чуть позже она отправится в космос, но уже не впустую, а неся туда искусственный спутник Arabsat-6A. И этот запуск станет вторым в истории запуском тяжелой ракеты Falcon Heavy.