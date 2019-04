Первый коммерческий запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy завершился успешной посадкой всех трех первых ступеней

Позавчера компания SpaceX в очередной раз вошла в историю, не только произведя второй успешный запуск своей тяжелой ракеты Falcon Heavy , которая является самой мощной ракетой-носителем на сегодняшний день и четвертой по мощности среди всех ракет, построенных людьми за все время. В ходе этого первого коммерческого полета ракеты все три ее первые ступени успешно вернулись на землю и совершили мягкую посадку, что делает возможным их повторное использование.Отметим, что запуск ракеты Falcon Heavy был произведен с опозданием на одни сутки из-за сильных высотных ветров, которые неожиданно возникли в районе старта. Запуск был произведен в 11 апреля 2019 года в 22:35 по времени Гринвичского меридиана со стартовой площадки Launch Complex 39A (LC-39A) Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Запуск прошел без технических проблем и сбоев, и спустя 34 минуты полета ракета вывела на расчетную орбиту свой полезный груз, искусственный спутник Arabsat-6A.В то время, как вторая ступень ракеты Falcon Heavy курсировала в космосе над ночной половиной Земли, ее три первых ступени, которые являются модифицированными первыми ступенями ракеты Falcon, выполнили сложный маневр, позволивший им спуститься с орбиты.Две боковых первых ступени, отделившихся от ракеты первыми, вернулись назад в район космодрома на мысе Канаверал, где они практически синхронно выполнили мягкую посадку на специальные площадки. Тем временем третья первая ступень, которая взлетела выше и отделилась от ракеты несколько позже, совершила посадку на палубу беспилотной баржи "Of Course I Still Love You", находившейся в водах Атлантического океана.Напомним нашим читателям, что во время первого испытательного запуска ракеты Falcon Heavy третья первая ступень ракеты из-за технических проблем с тремя двигателями промазала мимо посадочной площадки и приводнилась в океан на скорости 483 километра в час, что привело к ее разрушению. Нынешний же запуск ракеты Falcon Heavy стал первым в истории, когда все три первых ступени успешно возвратились на Землю и позже будут использованы повторно после проведения надлежащих восстановительных операций.