Космический телескоп TESS обнаружил первую экзопланету, размер которой сопоставим с размером Земли

Группа ученых-астрономов из Массачусетского технологического института подтвердила тот факт, что космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), являющийся преемником телескопа Kepler
, обнаружил свою первую экзопланету, размер которой сопоставим с размерами нашей планеты
. Эта планета, получившая название HD 21749c, вращается вокруг оранжевой звезды HD 21749, находящейся на удалении 52 световых лет от Земли в созвездии Сетки (constellation of Reticulum). Помимо планеты HD 21749c в этой системе находится планета HAD21749b, которая является самой маленькой из обнаруженных телескопом TESS на сегодняшний день.
Благодаря миссии космического телескопа Kepler, новости об обнаружении планет, находящихся за пределами Солнечной системы, уже давно не являются чем-то экстраординарным
. Но открытие планеты HD 21749c выделяется из общего ряда тем, что оно не только демонстрирует способности телескопа TESS по обнаружению малых планет, но и тех планет, которые вращаются вокруг звезд на небольшом удалении. Отметим, что обнаружение подобных планет находилось за пределами возможностей телескопа Kepler.
К сожалению, то, что планета HD 21749c сопоставима по размерам с Землей, не говорит о возможности существования жизни на ее поверхности. Эта планета находится столь близко к звезде, что на один оборот вокруг нее уходит 7.8 земных суток. Температура на ее поверхности достигает отметки в 425 градусов Цельсия, и там будут плавиться такие легкоплавные металлы, как свинец.
Открытие планеты HD 21749c является результатом более тщательного анализа данных от телескопа TESS. Первоначальный анализ этих же данных позволил обнаружить в начале 2019 года "теплый Нептун" HAD21749b. Однако, некоторые особенности транзитного падения яркости звезды указали ученым на присутствие еще одной планеты в этой системе.
Запущенный 18 апреля на борту ракеты SpaceX Falcon 9, космический телескоп TESS находится на эллиптической резонансной лунной орбите, высота которой колеблется от 108 до 375 тысяч километров. Телескоп совершает один оборот вокруг Земли за 13.7 суток. Такая орбита позволяет телескопу сохранять стабильность и избежать факторов, оказывающих пагубное влияние на его чувствительность. Четыре камеры телескопа постоянно просматривают небо, и им не мешает ни яркий солнечный свет, ни свет, отраженный от поверхности Земли.
"Мы рассчитываем, что нам удастся обнаружить около пары дюжин планет, находящихся совсем рядом с яркими звездами, расположенными, по космическим меркам, недалеко от Земли" - рассказывает Диана Дрэгомир (Diana Dragomir), член группы научной поддержки миссии TESS, - "Планета HD 21749c является первой из таких планет. Ее обнаружение - это знаменательная веха миссии TESS, и это уже дало нам в руки информацию, которую мы будем использовать при поиске других подобных планет, некоторые из которых могут оказаться пригодными для жизни
".