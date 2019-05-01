Magma, первый в истории летательный аппарат, не имеющий элеронов, совершил первый испытательный полет
Известная европейская оборонная компания BAE Systems вошла в историю авиации тем, что не так давно она подняла в воздух первый в своем роде летательный аппарат, не использующий элероны и другие подвижные элементов плоскостей, позволяющие управлять полетом. Этот аппарат, беспилотник Magma в форме летающего крыла, взлетел с полосы аэродрома Llanbedr Airfield в Гвинеде на северо-западе Уэльса, в конструкции аппарата использовано несколько инновационных технологий, которые в ближайшем будущем могут произвести революцию в области конструирования авиационной техники.
Современные самолеты, построенные по классической аэродинамической схеме, полагаются на множество откидных створок, элеронов, закрылков и других элементов, которые позволяют летать им по траектории, отличающейся от прямой линии. Несмотря на то, что авиационная техника имеет более чем столетнюю историю развития, такая система управления остается малоэффективной, она напрямую зависит от надежности используемых в ней сложных, дорогих и тяжелых узлов.
Беспилотник Magma, разработанный специалистами компании BAE Systems и учеными из Манчестерского университета, использует две технологии управления сверхзвуковыми потоками воздуха, обтекающими поверхности плоскостей аппарата. Первая технология носит название Wing Circulation Control, она обеспечивает вывод выходного потока двигателя через ряд щелевых отверстий в задней кромке плоскостей, что создает эффект, схожий с эффектом от работы элеронов. Вторая технология носит название Fluidic Thrust Vectoring, в ней используется элементы, позволяющие направить в заданном направлении выхлоп реактивного двигателя.
Согласно информации, предоставленной специалистами компании BAE Systems, обе использованные технологии имеют потенциал для облегчения и удешевления конструкции летательных аппаратов, повышения надежности и качества управления полетом. Помимо этого, удаление отдельных элементов плоскостей за счет снижения эффективной отражающей площади делает самолет более "невидимым" для радаров.
Отметим, что разработка технологий, использованных в конструкции беспилотника Magma, была начата более 20 лет назад. "Первые активные элементы системы векторизации тяги Fluidic Thrust Vectoring были изготовлены из склеенных пластмассовых частей и проверены при помощи обычного фена около 20 лет назад" - рассказывает Билл Кроутэр (Bill Crowther), глава научной группы проекта, - "Сейчас же эти элементы были изготовлены из титана компанией BAE Systems при помощи технологий промышленной трехмерной печати. Успешное проведение первых летных испытаний уже показало правильность пути, изначально выбранного нашей конструкторской группой, более того, эти испытания показали, что конструкция созданного реактивного двигателя достаточно оптимальна и потребует лишь небольших доработок, обеспечивающих максимальную эффективность ее работы".