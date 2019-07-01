Обнаружена необычная звезда, яркость которой изменяется совершенно случайным образом

Как правило, если космическому телескопу Kepler
удавалось заметить звезду, яркость которой периодически падает, это указывало на присутствие экзопланеты, вращающейся вокруг этой звезды. Однако, ученым-астрономам удалось обнаружить звезду под названием EPIC 249706694 (HD 139139), яркость которой меняется так, словно ею управляет некий генератор случайных чисел. И ученые до сих пор не могут найти подходящего объяснения этому странному феномену.
Напомним нашим читателям, что за время выполнения расширенной миссии Kepler/K2
, космический телескоп Kepler, полностью прекративший работу
в прошлом году, обнаружил порядка 2700 экзопланет, наблюдая за сотнями тысяч звезд в поисках регулярного падения их яркости. Данные, собранные телескопом Kepler, обрабатываются и по сегодняшний день различными группами ученых, использующими уникальные алгоритмы
собственной разработки.
И недавно международная группа ученых из США, Дании и Великобритании, также занимающаяся обработкой данных телескопа Kepler, нашла аномалию в области созвездия Скорпиона. Этой аномалией стала упомянутая выше звезда EPIC 249706694, а наблюдения за областью, в которой находится эта звезда, проводились в период с 23 августа по 20 ноября 2017 года. Случайное изменение яркости этой звезды указывает на наличие в той области пространства каких-то неизвестных ранее процессов, детальное изучение которых сможет помочь найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.
Кривая яркости свечения звезды EPIC 249706694 содержит провалы, абсолютно идентичные провалам, которые возникают в момент прохождения достаточно крупной экзопланеты перед звездой. Но эти провалы, 28 из которых было зарегистрировано в течение 87-суточного периода наблюдений, следуют через абсолютно случайные промежутки времени. Озадачившись этим, ученые провели ряд повторных проверок и тестов для того, чтобы убедиться в том, что эти провалы не являются лишь ошибкой измерений оборудования телескопа Kepler.
Анализ данных показал, что только 13 и 28 провалов в свечении звезды могут быть связаны с регулярным вращением экзопланет вокруг этой звезды. Наличие остальных провалов может быть объяснено сложным устройством звездной и планетарной системы. Вероятно, что у звезды EPIC 249706694 имеется звезда-компаньон, связанная с нею гравитационными силами. И источником якобы случайных падений яркости может быть планета, которая попеременно вращается то вокруг одной, то вокруг другой звезды системы. Такие случаи являются большой редкостью в космосе, но исключать такой возможности полностью нельзя.
Конечно этого, у наблюдаемого феномена может иметься и масса других объяснений. К примеру, затенять звезду могут кометы или пыльные астероиды, плотно "населяющие" эту звездную систему. Также падения яркости могут быть вызваны наличием огромных "солнечных пятен" на поверхности звезды EPIC 249706694, которые возникают по непонятным пока еще для ученых причинам. В опубликованной статье ученые не рассматривают варианта, что случайные падения яркости звезды EPIC 249706694 являются результатом деятельности высокоразвитой внеземной цивилизации, хотя в данном случае нельзя исключить полностью и такой вариант.
В настоящее время ни один из предложенных учеными вариантов объяснения феномена нельзя назвать даже приблизительно достоверным. И теперь, после публикации статьи, звезда EPIC 249706694 привлечет внимание других ученых-астрономов и групп, которые проведут дополнительные наблюдения и выдвинут свои теории, одна из которых может соответствовать реальному положению вещей.