Внеземное "мегасооружение" не одно в окружающем нас космосе. Астрономы нашли еще множество звезд, мерцающих схожим образом

Напомним нашим читателям, что в 2015 году ученые, работающие с данными, собранными космическим телескопом Kepler, заметили необычные колебания яркости свечения звезды KIC 8462852
. Эта звезда относится к достаточно распространенному F-типу, она в 1.5 раза больше и горячей нашего Солнца, и находится она на удалении 1 480 световых лет в направлении созвездия Лебедя. Анализ данных показал, что колебания яркости этой звезды имеют существенную, до 22 процентов, амплитуду и идут совершенно случайным порядком, длясь от нескольких дней до недели. Эти явления
, по мнению ученых, являются достаточно "сильными" для того, чтобы их причиной были транзитные планеты или облака космического газа и пыли.
Благодаря "переменчивому характеру" звезду KIC 8462852 отнесли к новому классу, получившему название "звезды Бояджян" в честь Табеты Бояджян (Tabetha Boyajian), ученой-астронома, открывшей это явление. И самым первым объяснением этому явлению, которое было выдвинуто учеными, стало существование некоего мегасооружения типа сферы Дайсона
, построенного вокруг этой звезды технологически развитой внеземной цивилизацией, собирающей, таким образом, необходимую для существования и функционирования энергию.
Естественно, у этой теории нашлась масса оппонентов, которые выдвинули более прозаические объяснения, такие, как наличие в той области космоса скоплений комет
или очень плотных облаков космической пыли. Но и по сегодняшний день астрономам причина этого явления остается неизвестной величиной, чему способствовало то, что звезда KIC 8462852 до последнего времени являлась единственной "звездой Бояджян", известной ученым.
Не так давно, группа астрономов из университета Небраски-Линкольна, возглавляемая Эдвардом Шмидтом (Edward Schmidt), обнаружила более двух десятков подобных звезд, "звезд Бояджян". Это было сделано при помощи специально разработанного программного обеспечения, которое "просеяло" данные о 14 миллионах космических объектов с переменной яркостью, собранные в ходе обзора Northern Sky Variable Survey, проведенного с апреля 1999 по март 2000 года. Кроме этого, астрономы также использовали данные обзора All-Sky Automated Survey for Supernovae, что позволило им отсеять явления, которые могут быть объяснены тривиальными причинами.
Всего группе Шмидта удалось идентифицировать 21 звезду, которые все попадают в разряд "звезд Бояджян", демонстрируя необычные колебания их яркости. При этом образовалось два дополнительных подкласса, "медленные" - которые имели показатели изменения яркости,, сравнимые с показателями звезды KIC 8462852, и "быстрые" - яркость которых изменялась быстро и изменения яркости имели еще большую амплитуду.
Проверка результатов отбора, которая была проведена позже при помощи данных, собранных европейским космическим телескопом Gaia, показала, что все эти звезды являются или достаточно обычными звездами, с массой, приблизительно равной массе Солнца, или красными гигантами с массой, минимум в два раза превышающей массу Солнца. Схожие параметры мерцания позволили ученым сделать вывод, что все это является результатом проявления одних и тех же процессов.
В своих дальнейших планах ученые собираются "просеять" через свое программное обеспечение практически все данные, доступные на сегодняшний день, и данные, которые будут собраны в ближайшем будущем. "Это позволит нам не только найти еще множество подобных мерцающих звезд" - рассказывает Эдвард Шмидт, - "Также мы получим возможность отследить общие изменения яркости этих звезд за длительные промежутки времени, от 20 до 5 лет. И мы надеемся, что все полученные знания помогут нам определить, что же на самом деле представляют собой "звезды Бояджян", и какие процессы вызывают их необычное поведение".