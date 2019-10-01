Shapeshifter - робот, "потомки" которого отправятся исследовать Титан, спутник Сатурна
После того, как исследовательский космический аппарат Cassini совершил более 10 близких пролетов мимо Титана, одного из спутников Сатурна, ученые получили возможность оценить жесткие условия окружающей среды на этом небольшом космическом теле. Дожди из жидкого метана, реки и моря из охлажденных углеводородов, ледяные горы и криовулканы - это всего лишь часть того, с чем придется столкнуться исследователям этой малой планеты. А первыми такими исследователями, безусловно, станут роботы, и недавно специалисты НАСА продемонстрировали робота Shapeshifter, "потомки" которого будут адаптированы для действий в сложной окружающей среде Титана.
Отметим, что в его нынешнем виде робот Shapeshifter является лишь самой ранней реализацией закладываемых в него технологий. Как можно понять из его названия, в конструкцию робота изначально закладывается возможность изменения его формы, что позволит ему адаптироваться для передвижения по поверхностям различного типа. Робот Shapeshifter создается специалистами Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), в нем максимально используются узлы и детали, изготовленные при помощи трехмерной печати.
"Потомки" робота Shapeshifter будут состоять из множества роботов меньших размеров, способные соединяться в более крупную конструкцию, которой будет по силам выполнение различных задач. В случае первого робота Shapeshifter он состоит из двух малых роботов, снабженных пропеллерами, которые представляют собой самые обычные и распространенные квадрокоптеры. Объединившись, два робота-квадрокоптера, формируют достаточно большое колесо, которое может катиться по поверхности и преодолевать невысокие препятствия.
Разработчики этой системы, возглавляемые научным руководителем Али Ага (Ali Agha), считают, что реальные роботы-трансформеры, которым предстоит отправиться на Титан, будут иметь форму шара и состоять из 12 малых роботов. Каждый из малых роботов будет иметь свой источник энергии и нести на себе один из научных инструментов. А объединению таких роботов станет по силам выполнение сложных задач, таких, как исследования пещер или дна углеводородных морей и океанов Титана.
Однако, до конечной реализации данного проекта еще очень и очень далеко. А сейчас он, в рамках программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), представлен на рассмотрение руководства НАСА для дальнейшего развития. Кроме этого, на данный момент у НАСА уже имеется план по исследованиям Титана. Космический аппарат, несущий летательный исследовательский аппарат Dragonfly, согласно этим планам, будет запущен в 2026 году и достигнет окрестностей Сатурна в 2034 году.