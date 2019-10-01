Ученые установили, что 3.5 миллиона лет назад в районе центра Млечного Пути произошел чрезвычайно мощный космический взрыв

Наша галактика, Млечный Путь, является в настоящее время относительно "тихим" местом, но так было далеко не всегда. Группа ученых-астрономов нашла доказательства, что несколько миллионов лет назад в районе центра галактики
произошел мощнейший взрыв, вспышка от которого осветила все окружающее на расстояние до 200 тысяч световых лет. Излучение от вспышки сформировало два конуса, расположенные перпендикулярно плоскости галактики, расходящиеся из ее центра, а само излучение было столь интенсивно, что оно разрушило Магелланов Поток, газовый след, оставляемый за собой Большим и Малым Магеллановыми Облаками.
Именно Магелланов Поток и дал ученым возможность сделать свои выводы. Он, этот поток, испускает излучение, природа которого в течение некоторого времени оставалась неизвестной величиной. Однако, некоторое время назад ученые предположили, что ультрафиолетовый свет от вспышки в центре галактики, которые называют Сейфертовскими вспышками (Seyfert flare), ионизировал водород, накачал его энергией, что привело к свечению газа с особой длиной волны излучаемого света.
Ученые использовали данные, собранные космическим телескопом Hubble Space Telescope, анализ которых позволил уточнить и подтвердить правильность выбора момента вспышки, которая произошла 3.5 миллиона лет назад. И, в дополнение к этому, стал точно известен виновник "фейерверка", которым оказалась сверхмассивная черная дыра Sgr A*, находящаяся в центре Млечного Пути.
3.5 миллиона лет кажутся вечностью по сравнению со сроком человеческой жизни, но по космическим масштабам времени это событие произошло буквально недавно. А сама вспышка, согласно имеющейся информации, продолжалась в течение 300 тысяч лет, что по тем же космическим масштабам времени сопоставимо с мерцанием глаза. Естественно, что главным кандидатом на причину сразу стала черная дыра Sgr A*, ведь только в ее окружении могли произойти события и явления, которые вызвали столь мощную вспышку.
Отметим, что даже в этом году астрономы регистрировали яркие вспышки рентгеновского излучения
, прибывающие из центра нашей галактики
. Однако, интенсивность и другие параметры вспышек указывают на то, что эти вспышки являются лишь "отрыжкой после обеда", в качестве основного блюда которого выступало достаточно массивное газовое облако, которому не повезло попасться в гравитационную ловушку черной дыры.
Все вышесказанное является доказательством "шумного и бурного" прошлого Млечного Пути. Некоторые из предыдущих исследований указывают на то, что наша галактика, приблизительно 6 миллиардов лет назад, еще являлась квазаром.