Астрономы выдвинули предположение о том, где и как можно найти червоточины в нашей галактике

Пространственно-временные червоточины
давно являются одним из основных атрибутов научной фантастики, но могут ли они существовать в реальности? Удивительно, но мост между двумя удаленными точками
пространства и времени вполне себе вписывается в существующие физические и космологические модели, хотя до сих пор не было получено ни единого доказательства их существования. И теперь исследователи из университета Буффало обрисовали в общих чертах, где мы можем найти червоточины в нашей галактике
и как именно можно это сделать.
Червоточины, фигурировавшие в Star Trek, Dr. Who, Stargate, Interstellar, Sliders и бесчисленном количестве других фильмов, сериалов и видеоигр, обычно изображаются как туннели, соединяющие две точки пространства, разделенные большим расстоянием. Естественно, такие туннели являются весьма удобным путем для людей, которые в своих космических кораблях забираются в далекие глубины пространства Вселенной. Иногда эти червоточины дают возможность путешествий во времени
и в пространство параллельных вселенных или измерений.
Возможность существования червоточин вполне хорошо соотносится с Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Однако, это еще совсем не означает, что они существуют в реальности, астрономы еще ни разу не натыкались даже на косвенные признаки существования такого феномена. Но это может быть лишь следствием того, что мы еще не знаем, что и где надо искать.
Ученые из Буффало считают, что лучшим местом для начала поисков является центр Млечного Пути, место, где находится сверхмассивная черная дыра Sagittarius A*. В этой области пространства присутствуют чрезвычайные условия, обеспечиваемые мощнейшим гравитационным влиянием черной дыры, помимо этого, там же бушуют целые океаны энергии, выделяемой материей, приближающейся к горизонту событий. И все это может создавать условия, благоприятные для возникновения и существования червоточины, влияние которой должно отражаться на поведении соседних звезд.
"Если имеются две звезды, находящиеся неподалеку от каждого края червоточины, то они должны чувствовать взаимное гравитационное влияние" - пишут исследователи, - "Ведь поток сил гравитационного притяжения должен проходить сквозь эту червоточину. И если составить точную карту движения звезд вокруг черной дыры Sagittarius A*, то мы легко сможем идентифицировать звезды с аномальным поведением".
Исследователи выбрали звезду под названием S2, которая вращается вокруг черной дыры и которая, с их точки зрения, она является наилучшим кандидатом на предоставление доказательств существования червоточины. Однако, реализация этой идеи может столкнуться с целым рядом проблем. Современные технологии еще недостаточно точны для того, чтобы обнаружить незначительные аномальные отклонения в орбите звезды S2. Но новые технологии, которые уже "появились из-за горизонта" вполне могут справиться с такой задачей. Второй проблемой может стать то, что в случае обнаружения аномалий орбиты звезды S2 источником этих аномалий может быть что-то другое, а не обязательно червоточина.
Но даже если в некотором отдаленном будущем у людей получится найти червоточину в центре Млечного Пути, она, эта червоточина, может и не оказаться коротким путем в далекие глубины космоса. Вполне вероятно, что "прокол" пространства-времени окажется непроходимым для людей и космических кораблей, или нестабильным, который разрушится при попадании вовнутрь значительного количества материи. Кроме этого, расстояние между Землей и центром нашей галактики составляет порядка 26 тысяч световых лет, и это само по себе является очень длинной дорогой для того что бы добраться до "короткого пути" в дальний космос.