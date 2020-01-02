Летающая обсерватория SOFIA сделала самый подробный снимок центра нашей галактики

Не так давно данные, полученные при помощи летающей астрономической обсерватории SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), были использованы для составления снимка центрального региона нашей галактики, который имеет беспрецедентную на сегодняшний день степень детализации. Полученное изображение охватывает область, размером в 600 световых лет, и, несмотря на то, что центр галактики является достаточно хорошо изученным регионом, новый снимок, сделанный в инфракрасном свете, демонстрирует нам некоторые особенности, которые люди видят буквально в первый раз.
В центральной части снимка достаточно хорошо видно так называемое скопление Арки (Arches cluster), одно из наиболее плотных звездных скоплений в нашей галактике. А сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути видна как белое светящееся пятно немного правее от центра изображения. Область черной дыры прекрасно видна на снимке, благодаря свечению перегретых облаков пыли и газа, окружающих черную дыру.
"Сейчас нам удалось увидеть некоторые самые активные в галактике области, где происходит бурное формирование новых звезд. И эти области "проявились" на данном снимке в первый раз в истории астрономии" - рассказывает Мэтт Хэнкинс (Matt Hankins), научный руководитель данной программы.
Новый снимок был получен благодаря уникальным особенностям обсерватории SOFIA. Телескоп установлен на борту авиалайнера Boeing 747SP
, который поднимается на высоту более 12 километров. Это, в свою очередь, позволяет избежать влияния большей части атмосферных помех, которые пагубным образом воздействуют на все наземные обсерватории.
Использование инфракрасного света дает телескопу SOFIA возможность "заглядывать" сквозь плотные облака пыли и достаточно четко видеть объекты, которые кажутся только размытыми пятнами для обычных оптических телескопов. Но оборудование обсерватории SOFIA дает ей массу преимуществ даже по сравнению с другими инфракрасными астрономическими инструментами. Эта обсерватория может делать снимки, используя более короткие временные выдержки, что позволяет получать более четкие снимки. Более того, телескоп SOFIA может видеть сквозь облака холодной пыли свет, излучаемый более теплыми пылевыми облаками.
Отметим, что для создания снимка центра нашей галактики были использованы данные, полученные несколькими телескопами. Большую часть этих данных обеспечила камера FORCAST (Faint Object Infrared Camera) обсерватории SOFIA
. И свою значительную лепту в это изображение внесли данные, собранные космическими телескопами Herschel
и Spitzer.
И в заключение следует упомянуть, что данный снимок послужит для определения самых интересных областей в центре нашей галактики, которые в первую очередь будут "охвачены вниманием" астрономических инструментов следующих поколений, включая и космический телескоп James Webb Space Telescope.