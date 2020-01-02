Космический аппарат Voyager 2 испытывает трудности технического плана

Космический аппарат Voyager 2
, который вместе с его двойником Voyager 1 был запущен в космос в 1977 году, находится сейчас в межзвездном космическом пространстве
, что делает его самым удаленным от Земли объектом, сделанным человечеством. И сейчас, спустя 40 лет пребывания в космосе
, оба аппарата Voyager начинают испытывать затруднения, связанные с их почтенным, как для космических аппаратов, возрастом. Эти затруднения заключаются в постепенном отказе оборудования
, снижении мощности источника питания и сбоях, последний из которых послужил причиной автоматического перехода аппарата Voyager 2 в аварийный защищенный режим.
Защищенный режим является запрограммированным средством, при помощи которого аппарат может сам защитить себя в случае возникновения исключительных ситуаций. Пока еще инженеры НАСА могут поддерживать связь с аппаратом и получают от него телеметрические данные. И эти данные используются для разработки комплекса мер, направленных на возвращение аппарата в режим нормального функционирования.
Отметим, что начиная с момента запуска в космос, источники питания аппаратов Voyager на основе радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) постоянно теряли мощность со скоростью около 4 Ватта в год. Это снижение мощности напрямую связано со снижением интенсивности процессов естественного распада заключенных в нем радиоактивных изотопов.
Представители НАСА сообщили, что сбой произошел 25 января, когда аппарат Voyager 2 попытался выполнить запланированный маневр, разворот на 360 градусов, для калибровки бортового инструмента, измеряющего интенсивность магнитных полей. Этот маневр так и не был завершен, а телеметрические данные указали на возникновение сильных утечек электричества в двух узлах аппарата, задействованных одновременно в выполнении маневра.
Возникшие утечки вызвали перегрузку источника питания аппарата, напряжение в бортовой сети начало снижаться и система защиты отключила большинство самых мощных потребителей. Позже была произведена попытка повторного включения отключенных систем и научных инструментов, некоторые из которых не смогли продолжить работу в обычном режиме. Сейчас специалисты НАСА рассматривают состояние остальной части систем космического аппарата и работают над изысканиями возможностей его возврата к нормальному функционированию.
Процедуры, которые используют специалисты НАСА для восстановления функционирования аппарата Voyager 2, продвигаются крайне медленно. Это связано с тем, что требуется 17 часов для того, чтобы сигнал с Земли достиг космического аппарата, и еще 17 часов для того, чтобы ответный сигнал добрался до Земли. Но будем надеяться, что у специалистов НАСА получится вернуть Voyager 2 снова в строй и этот аппарат добавит еще несколько пунктов в достаточно внушительный список сделанных им открытий.