Ошибки в программном обеспечении чуть не привели к крушению космического корабля Boeing Starliner

Недавно представители НАСА и компании Boeing опубликовали предварительные результаты расследования причин сбоев, из-за которых космический корабль Starliner CST-100
был вынужден прервать свой полет и возвратиться на Землю раньше назначенного времени во время выполнения первой тестовой миссии
Orbital Flight Test (OFT). Объединенная следственная группа нашла столь серьезные ошибки в программном обеспечении космического корабля, что только своевременное вмешательства специалистов из наземного Центра управления спасло космический корабль от неминуемого крушения.
22 декабря 2019 года беспилотный космический корабль CST-100 Starliner Crew Module
совершил управляемую мягкую посадку на военном полигоне White Sands Missile Range в Нью-Мексико, что стало завершением миссии OFT, которая продлилась всего 48 часов.
Во время первого орбитального теста космического корабля Starliner должна была проведена всесторонняя проверка автоматизированных систем корабля, прежде чем этот корабль сможет принять на свой борт экипаж астронавтов. Запуск корабля в космос был произведен 20 декабря 2019 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и почти сразу же после отделения корабля от верхней ступени Centaur произошел сбой в работе специализированного таймера.
Из-за этого не было произведено своевременное включение двигателей корабля и он вышел на далекую от расчетной орбиту. В процедуре автоматической посадки такого варианта предусмотрено не было и инженерам НАСА и Boeing пришлось вести корабль на Землю в ручном режиме.
Следственная группа НАСА и Boeing приступила к работе в начале января 2020 года и ее специалисты сразу же обнаружили три ошибки, которые привели к аварийному завершению миссии OFT. Первые две ошибки были найдены в программном обеспечении космического корабля. Основной ошибкой стал сбой в работе таймера Mission Elapsed Timer (MET), значение которого за одну секунду перескочило на 11 часов, что послужило причиной несвоевременного отделения обслуживающего модуля (Service Module) от капсулы космического корабля (Crew Module)
.
Помимо программных ошибок во время запуска миссии OFT имел место сбой системы связи, через который космическому кораблю могли быть переданы команды управлении. Это, в свою очередь, не дало специалистам возможности своевременно выявить и исправить последствия сбоя таймера MET.
И, следует отметить, что любая из обнаруженных ошибок могла привести космический корабль CST-100 к крушению, если бы своевременно не вмешались специалисты из Центра управления полетом.
Несмотря на то, что все ошибки, повлекшие за собой неудачу миссии OFT, уже выявлены и устранены, специалисты НАСА разработали программу из дополнительных 11 тестов, которые должны выявить еще не найденные ошибки, если таковые имеются в программном обеспечении космического корабля. А следственная группа продолжит работать и к концу текущего месяца уже должен быть готов развернутый отчет о причинах провала мисси с рекомендациями, как избежать повторения подобного в будущем.