Астрономы обнаружили звезды, невидимые в обычных условиях

Ученые-астрономы заметили некоторые странности в данных, собранных космическим телескопом Gaia
в период за июль-август 2016 года. Одна из звезд продемонстрировала очень странное поведение - она потускнела и исчезла из поля зрения телескопа. Несколько недель спустя она появилась, постепенно набрала нормальную яркость и снова начала тускнеть до полного исчезновения. Дальнейшее изучение данного феномена показало, что сама эта звезда не делает ничего такого, а наблюдаемые эффекты создаются переменными искажениями пространственно-временного континуума, создаваемыми гравитацией массивного невидимого объекта, находящегося между "странной" звездой и Землей.
В настоящее время астрономы уже выяснили, что представляет собой этот невидимый объект. Это бинарная звездная система 2MASS19400112+3007533, находящаяся на удалении 2544 световых лет от нас. В ее состав входят две карликовые красные звезды, масса которых составляет 57 и 36 процентов от массы Солнца. Они вращаются вокруг общего центра массы системы с периодом в 2.88 земных года и светятся столь тускло, что их невозможно увидеть даже при помощи самых высокочувствительных астрономических инструментов. Лишь только создаваемый звездами эффект микро-гравитационной линзы позволил астрономам вычислить расстояние до системы, ее состав, массу и орбиты входящих в нее звезд.
Поскольку вращающиеся звезды системы 2MASS19400112+3007533 создают "передвигающуюся" гравитационную линзу, названную Gaia16aye, свет от звезд на заднем плане носит такой же непостоянный характер. "Мало того, что в данном случае свет от далекой звезды изменялся скачкообразно, а не плавно, мы за 500 дней наблюдений видели пять случаев полного исчезновения и повторного появления этой звезды" - рассказывает Лукаш Вырзыковский, астроном из Варшавского университета.
Теперь же астрономы собираются найти еще несколько таких микро-гравитационных линз, формируемых невидимыми объектами, подобными бинарной системе 2MASS19400112+3007533. В будущем эти микролинзы могут быть использованы для поисков одиноких черных дыр
, масса которых сопоставима с массой отдельных звезд. Этот поиск входит в круг основных задач телескопа Gaia
, а изучение таких черных дыр, которых известно на сегодняшний день всего лишь несколько штук
, сможет рассказать ученым многое о формировании этих объектов, и об их роли, которую они играют в развитии галактики
, в которой они находятся.
"Наш новый метод позволяет увидеть невидимые в обычных условиях космические объекты и явления" - рассказывает Лукаш Вырзыковский, - "Я настроен весьма оптимистично по этому поводу и считаю, что нам удастся найти множество малых черных дыр уже в этом году".