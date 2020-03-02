PHASA-35 - "солнечный" беспилотник, который будет способен оставаться в воздухе в течение года

PHASA-35 (Persistent High Altitude Solar Aircraft), беспилотный электрический летательный аппарат на солнечной энергии
, рассчитанный на очень длительное пребывание в воздухе
, буквально на днях совершил свой первый испытательный полет. Этим полетом, который проводился на испытательном полигоне австралийских ВВС Woomera Test Range в Южной Австралии, специалисты компании Prismatic, являющейся австралийским филиалом известной компании BAE Systems, начали проведение обширной программы летных испытаний и интеграционных тестов.
Разработка и создание аппарата PHASA-35, который относится к классу High Altitude Long Endurance (HALE)
, были выполнены компанией BAE Systems по заказу от британской организации DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) и австралийской DSTG (Defence Science and Technology Group). На все работы, включая разработку, создание двух полноразмерных опытных образцов и совершение первого полета одного из них ушло 20 месяцев времени.
Отметим, что летательные аппараты такого класса
предназначены для того, чтобы занять промежуточное место
между обычными самолетами и искусственными спутниками. Аппарат PHASA-35, более дешев в изготовлении и эксплуатации, чем искусственный спутник, тем не менее, он представляет собой надежную и стабильную воздушную платформу, способную выполнять достаточно широкий ряд задач гражданского и военного характера, включая дистанционное зондирование, наблюдение, обеспечение коммуникаций
, сбор сведений о состоянии окружающей среды и многое другое.
Размах крыльев аппарата PHASA-35 составляет 35 метров, при этом, вся его сложная конструкция, изготовленная из углеродистых композитов и волокна, весит всего 150 килограмм. Благодаря эффективной солнечной батарее из арсенида галлия и литий-ионным аккумуляторам, аппарат PHASA-35 способен провести в воздухе около одного года. Аппарат приводится в действие двумя бесщеточными прямыми электродвигателями, снабженными специальными высотными пропеллерами, это позволяет аппарату подниматься на высоту более 21 тысячи метра и летать в направлении против преобладающих на этих высотах ветров, развивая скорость от 50-78 узлов (93 - 145 километров в час).
Отметим, что первый испытательный полет является началом обширной программы летных испытаний, рассчитанной на 12 месяцев, которая будет проводиться в течение всего 2020 года.