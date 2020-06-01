Компания SpaceX успешно отправила в космос двух астронавтов в рамках миссии Demo-2
30 мая 2020 года в 19:22 по времени Гринвичского меридиана известная американская космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск пилотируемой миссии Demo-2. Космический корабль Crew Dragon, в капсуле которого находятся сейчас два астронавта, Роберт Бенкен (Robert Behnken) и Даглас Хёрли (Douglas Hurley) был запущен в космос ракетой Falcon 9, стартовавшей с площадки Launch Complex 39A Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. В настоящее время космический корабль находится в космосе, выполняя маневры, которые приведут его к Международной Космической Станции (МКС), стыковка с которой будет произведена в течение сегодняшнего дня, 31 мая 2020 года.
Вчерашний запуск был произведен после того, как первая попытка, назначенная на среду прошедшей недели, была отложена из-за приближения штормового фронта, несшего сильный ветер, дождь и повышенный риск удара молнией. К моменту отложенного запуска погода значительно улучшилась, но синоптики НАСА все равно давали 50-процентную вероятность повторного переноса запуска.
Однако, вчерашний запуск прошел без возникновения каких-либо, в том числе и технических, проблем. Космический корабль Crew Dragon успешно вышел на орбиту, что стало отметкой сразу двух знаменательных событий. Миссия Demo-2 стала первой пилотируемой миссией, запущенной с территории США с 2011 года, когда НАСА отправили в отставку свой флот космических Шаттлов. И вторым событием стало то, что миссия Demo-2 является первой в мире коммерческой миссией, в рамках которой на орбиту был выведен космический корабль с астронавтами на борту.
Если миссия Demo-2 будет успешно проведена до самого конца, то компания SpaceX начнет осуществлять регулярные полеты на МКС, доставляя туда и обратно на Землю астронавтов и различные грузы. Помимо этого, компания SpaceX также планирует осуществление коммерческих космических полетов.
И в заключении следует отметить, что в случае успешной стыковки корабля Crew Dragon с космической станцией, астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли проведут на ее борту от одного до трех месяцев, после чего вернутся на Землю.