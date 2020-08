НАСА осуществило успешный запуск миссии Mars 2020 и марсоход Perseverance уже направился в сторону Красной Планеты

30 июля 2020 года в 11:50 по времени Гринвичского меридиана американское космическое агентство НАСА осуществило успешный запуск своей очередной марсианской миссии Mars 2020 . Космический аппарат миссии, внутри которого заключен марсоход следующего поколения , получивший название Perseverance (Настойчивость), отправился в космос в отсеке мощной ракеты United Launch Alliance Atlas V 541, которая стартовала с площадки Space Launch Complex 41 космодрома на мысе Канаверал. Вся процедура запуска прошла без единой проблемы, отделение основной ступени, процесс сброса защитных обтекателей и отделение двигателя второй ступени были успешно проведены в точно заданные моменты времени.После второго этапа разгона, который длился около часа, космический аппарат Марс 2020 полностью отделился от ракеты-носителя. Этот момент является официальным началом путешествия космического аппарата к Марсу, которое продлится около семи месяцев. Если все пойдет согласно планам, спускаемый аппарат коснется поверхности Красной Планеты 18 февраля 2021 года.Отметим, что подготовка этой миссии началась практически сразу, когда в 2012 году на Марс был доставлен марсоход Curiosity . Уже в 2014 году специалисты НАСА завершили выбор оборудования , которое новый марсоход понесет с собой к Красной Планете, и сделать этот выбор было достаточно непросто, ведь из шестидесяти предложений надо было выбрать только семь. Несмотря на практически полное внешнее сходство марсохода Perseverance с его предшественником, марсоходом Curiosity, эти два аппарата кардинально отличаются своей внутренней начинкой. Вполне естественно, что новый марсоход получил новые инструменты, созданные с помощью самых последних технологий."Глазами" марсохода является комплексная камера Mastcam-Z, в состав которой входят панорамные и стереоскопические камеры, снабженные современной системой увеличения и масштабирования изображения. Камера SuperCam будет отвечать за съемки научного характера, за проведение анализа химического состава образцов и другие процедуры, большая часть которых может быть произведена дистанционно. А спектрометр SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals) при помощи ультрафиолетовых лазеров будет производить исследования попадающихся по пути минералов и выполнять поиски органических соединений.Для исследований состава пород марсианской поверхности у марсохода Perseverance имеется "рентгеновский аппарат" PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). Конечно, этот инструмент является чем-то гораздо большим, чем рентгеновские аппараты, используемые в медицинских учреждениях. У него имеется флуоресцентный рентгеновский спектрометр и блок формирования изображений с очень высокой разрешающей способностью, который позволит создать своего рода карту, отражающую поэлементный химический состав верхнего слоя поверхности по пути следования марсохода.Также у марсохода имеется радарная установка RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment), способная заглянуть ниже поверхности и "увидеть" особенности геологического строения планеты. И, помимо всех перечисленных выше инструментов, марсоход несет обширный набор датчиков, измеряющих температуру, скорость ветра, направление, давление, относительную влажность, концентрацию, размеры частиц пыли и ряд других параметров окружающей среды Одним из самых важных для человечества экспериментов, которые проведет на Марсе марсоход Perseverance, является эксперимент MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment). В рамках этого эксперимента будет проведена демонстрация возможности получения кислорода из углекислого газа, который в достаточном количестве присутствует в марсианской атмосфере.Посильную помощь марсоходу в его исследованиях будет оказывать летающий помощник Ingenuity (Изобретательность), который сейчас закреплен на нижней части марсохода. Вскоре после посадки этот мини-вертолет будет развернут в рабочее положение и запущен для проведения первоначальной разведки. И вертолет Ingenuity станет первым в истории летательным аппаратом, который поднимется и совершит полет в марсианской атмосфере за счет собственного источника энергии и собственного двигателя.Спуск и посадка марсохода на поверхность планеты является сложной задачей. Учитывая опыт предыдущих посадок, специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) разработали сложную систему парашютов, которые должны плавно снизить скорость спуска и мягко опустить аппарат на поверхность.И в заключение следует отметить, что ядерный радиоизотопный термоэлектрический генератор, который снабжает энергией внутренние системы марсохода Perseverance и его научное оборудование, имеет запас топлива и ресурс надежности, которые позволят ему функционировать на протяжении 14 лет.