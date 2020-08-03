Новая трехмерная карта Вселенной позволила заполнить некоторые из огромных "белых пятен"
Международная группа ученых-астрономов завершила "сборку" новой трехмерной карты видимой нам части Вселенной, благодаря которой будут найдены ответы на ряд вопросов, связанных с космологической историей и фундаментальными законами, которые управляют "работой" Вселенной. Эта карта была создана на основе данных обзора SDSS (Sloan Digital Sky Survey), и в ней во всех подробностях отражена история развития пространства, начиная от момента Большого Взрыва, момента начала расширения Вселенной и заканчивая текущим временем.
В рамках последней фазы проекта eBOSS (extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey), учеными были рассчитаны положения и расстояния до более чем 4 миллионов галактик и самых ярких квазаров, окружающих сверхмассивные черные дыры. Согласно информации, опубликованной представителями Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), "временная ось" этой карты является непрерывной, что позволило заполнить "белые пятна" на отметке около 11 миллиардов лет назад, существовавшие в наших знаниях.
Реализация проекта eBOSS, помимо самой карты, принесла 23 новые научные работы, которые только недавно были выложены на сервере arXiv, на котором такие работы хранятся до момента публикации.
Отметим, что ученые-астрофизики уже вели "хроники", начиная с самого раннего периода существования Вселенной, отыскивая и рассчитывая параметры массы космических объектов, возникших сразу после Большого Взрыва. Это делалось путем анализа Реликтового фонового микроволнового излучения, света от Большого Взрыва, который успел "остыть" до микроволнового излучения за очень долгое время. Также ученые добились значительных успехов в области новейшей космологической "истории", составляя галактические карты и измеряя расстояния до ближайших объектов. Но в тех 11 миллиардах лет, которые находятся в середине между Большим Взрывом и нынешним временем, существовало столько белых пятен, что весь этот период можно было считать одним большим белым пятном.
Для того, чтобы заполнить этот промежуток в 11 миллиардов лет, ученые сосредоточили свое внимание на квазарах и галактиках, и на особенностях их пространственного распределения во Вселенной. Данные новейших наблюдений были совмещены с данными, собранными во время предыдущих этапов обзора SDSS, который был начат в 1998 году, и это позволило составить практически непрерывную "временную линию" истории расширения Вселенной.
На новой трехмерной карте четко видны нити материи и пустоты, которые определили путь развития Вселенной с момента в 300 тысяч лет после Большого Взрыва, который произошел 13.8 миллиардов лет назад. Выискивая и измеряя параметры древних квазаров, ученые заполнили промежутки временной шкалы, более чем 11 миллиардов лет назад. А определение определенных образов в распределении галактик и более точные образы распределения темной материи позволили ученым заполнить промежуток между 6 и 11 миллиардами лет назад.
Согласно новым данным Вселенная вступила в фазу ускоренного расширения приблизительно 6 миллиардов лет назад и с того времени она продолжает расширяться все ускоряющимися темпами. Интересен тот факт, что данные новой карты показывают, что процесс расширения Вселенной, определяемый значением константы Хаббла, более сложен, чем считалось ранее. На это указывает обнаруженное 10-процентное несоответствие между тем, что мы наблюдаем сегодня и тем, что должно быть согласно теории.
Пока еще неясно, что является причиной обнаруженного несоответствия, но ученые уже выдвинули предположение, что этой причиной могла быть какая-то неизвестная еще форма энергии, которая существовала ранее и полностью рассеялась (превратилась в другие, известные формы энергии) к настоящему времени. Естественно, что столь смелое предположение является вызовом для ученых, следующее поколение которых должно разобраться со всем этим. И, несмотря на то, что мы получили самую подробную карту Вселенной, она, эта карта, является указанием на то, сколько нам еще предстоит узнать нового в ближайшем будущем.