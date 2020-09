Машины-монстры: Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки с разрешением в 3 200 мегапикселей

Не так давно группа специалистов из Национальной лаборатории линейных ускорителей SLAC американского Министерства энергетики провела первые практические испытания светочувствительной матрицы , которая в скором времени станет ключевым компонентом самой большой в мире цифровой камеры , предназначенной для исследований самых отдаленных уголков Вселенной. В ходе этих испытаний были получены снимки с самой большой разрешающей способностью на сегодняшний день, которая составляет 3 200 мегапикселей. А сейчас специалисты SLAC уже начали подготовку этой матрицы к установке в новый сверхчувствительный телескоп, способный увидеть космические объекты, яркостью в 100 миллионов раз меньше яркости, которую можно увидеть невооруженным глазом.Отметим, что разработка и изготовление самой большой и мощной цифровой камеры в мире велась в лаборатории SLAC с 2015 года . Это устройство станет основным компонентом обсерватории Vera C. Rubin Observatory, строительство которой ведется сейчас в Чили . После введения этой обсерватории в эксплуатацию она, эта обсерватория, за 10 лет произведет самый обширный, самый быстрый и самый глубокий обзор доступной из точки ее местоположения части ночного неба.Матрица камеры, предназначенная для телескопа LSST (Legacy Survey of Space and Time) , была полностью собранная в январе этого года. В ее состав входит 189 отдельных датчиков, разрешающая способность каждого из которых равна 16 мегапикселей. Диаметр матрицы составляет 61 сантиметр, и она будет способна "охватить своим взглядом" участок ночного неба, площадь которого в 40 раз превышает площадь полной Луны.Во время первой проверки матрица камеры была помещена в криостат, где ее температура была понижена до ее номинальной рабочей температуры в -101.1 градус Цельсия. После этого с помощью этой матрицы было сделано несколько снимков, для отображения которых в полной разрешающей способности потребовалось бы 378 телевизионных экранов с разрешением в 4К. Разрешение этой камеры настолько велико, что на снимке, сделанном с расстояния в 24 километра, можно рассмотреть лежащий на земле мяч для гольфа.Начиная с текущего момента, специалисты лаборатории SLAC будут работать над интеграцией матрицы в корпус камеры, после чего придет время для установки туда линз и других элементов оптической системы, затвора и системы светофильтров, которые позволят камере видеть небо в различных диапазонах видимой части спектра. Законченная камера будет иметь размер, сопоставимый с размером автомобиля-внедорожника, и первые испытания полностью собранной камеры будут проведены в середине 2021 года.