Австралийский радиотелескоп не нашел признаков внеземных технологий в 10 миллионах звездных систем

Радиотелескоп MWA (Murchison Widefield Array)
, расположенный в одном из отдаленных и необжитых уголков Австралии, недавно закончил проведение самого глубокого и самого широкого обзора, целью которого являлись поиски признаков присутствия внеземных технологий. За счет уникальных возможностей телескопа MWA
астрономы во время поиска охватили гораздо больший участок неба, чем во время любого другого аналогичного поиска, просканировав в низкочастотном диапазоне
по крайней мере 10 миллионов звездных систем, находящихся в направлении созвездия Паруса. Но, к сожалению, если внеземные цивилизации и существуют в той области космоса, они пока остались для нас "неуловимыми".
Исследования проводились учеными из австралийского Международного центра радиоастрономических исследований (International Centre for Radio Astronomy Research, ICRAR). Во время поисков проводилось сканирование низкочастотной части радиоспектра, включая FM-диапазон, с целью поисков достаточно сильных источников радиоизлучения, которые могут стать "указателем" на присутствие так называемой "техноподписи" высокоразвитой цивилизации.
"Мы сканировали небо в направлении созвездия Паруса в течение 17 часов, охватив область космического пространства в 100 раз более широкую и глубокую, чем это делалось раньше" - пишут исследователи, - "Но, как писал Дуглас Адамс в своей книге "Автостопом по Галактике", космос - это очень большое место. С этой точки зрения проведенный нами поиск был похож на попытку найти что-нибудь в земном океане, исследовав объем воды, сопоставимый с объемом бассейна на заднем дворе вашего дома".
Телескоп MWA входит в состав Мерчисонской радиоастрономической обсерватории (Murchison Radio-astronomy Observatory), которая находится в пустынной необжитой местности, в 800 километрах от Перта, Австралия, и находится под управлением австралийского Национального исследовательского агентства CSIRO (Commonwealth Science and Industrial Research Organisation).
Площадь антенного поля радиотелескопа MWA составляет 3 квадратных километра и он является одним из сегментов будущего радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), в состав которого войдут и другие сегменты, расположенные в Западной Австралии и Южной Африке. В результате, чувствительность телескопа SKA будет в 50 раз выше, чем чувствительность любого из отдельно взятых современных радиотелескопов, и при его помощи ученые будут в состоянии проводить еще более широкие и глубокие поиски, включая поиски признаков существования внеземных цивилизаций.
"При помощи радиотелескопа SKA мы сможем тщательно просканировать миллиарды звездных систем в поисках следов "техноподписей", скрывающихся в "океане" сигналов космических шумов и сигналов от астрономических объектов" - пишут исследователи.