Ученые начали "рассылку" музыкальных сообщений в направлении потенциально обитаемых экзопланет

Мы достаточно часто рассказывали нашим читателям о проекте Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) в рамках которого ведется поиск сигналов различной природы , источником которых может быть высокоразвитая внеземная цивилизация. Но существует и другая связанная с этим программа под названием Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) , в рамках которой разрабатываются протоколы первых контактов землян с инопланетянами и производятся активные действия. Примером таких активных действий является произведенная недавно передача радиосигналов, в которых закодированы фрагменты музыкальных композиций, ушедшая в направлении потенциально обитаемой планеты, расположенной на удалении 12 световых лет от Земли.Целью выполненной передачи сигналов является планета под названием GJ273b, вращающаяся вокруг относительно холодной карликовой звезды, расположенной на удалении 12.4 световых лет от Солнечной системы. Эта планета была обнаружена только в марте этого года, она относится к разряду "суперземля" из-за того, что масса планеты в три раза превышает массу Земли. Орбита планеты GJ273b проходит в самом центре благоприятной для жизни зоны звездной системы, так называемой зоны Златовласки. Благоприятные для жизни условия на поверхности этой планеты, плюс ее относительная близость к Земле, делают ее наиболее перспективным кандидатом для произведения попытки установления первого контакта.Рассылкой музыкальных сообщений инопланетянами занимались сотрудники проекта METI совместно с учеными из Каталонского института космических исследований (Institute of Space Studies of Catalonia, IEEC). В качестве музыкальной составляющей этих сообщений являлись отрывки произведений, прозвучавших на музыкальном фестивале Sonar. Пакт данных посылки "Sonar Calling" начинается с обучающей программы, представленной в двоичном коде, которая должна проинструктировать потенциальных получателей о том, как расшифровать дальнейшее сообщение. А само сообщение состоит из 10-секундных фрагментов 33 различных музыкальных произведений.Первый сигнал "Sonar Calling" был излучен антенной EISCAT, расположенной в Норвегии, 16 октября этого года. Повторно этот же сигнал был отправлен 17 и 18 октября для предоставления получателю возможности исправления ошибок, которые могут возникнуть во время путешествия сигнала через космос на расстояние 112,65 триллионов километров. Посланные сообщения достигнут планеты GJ273b в ноябре 2030 года, и в случае успеха ответ на эти сообщения может быть получен не ранее, чем через 25 лет с момента их посылки. А второй, дублирующий цикл повторных передач запланирован на апрель 2018 года.Отметим, что сообщения "Sonar Calling" являются не первыми сообщениями, переданными людьми в глубины космоса . Уже около 100 лет в космос уходят излучаемые на Земле радио и телевизионные сигналы, исследовательский аппарат Voyager с посланием, записанном на золотом диске, находится уже за пределами Солнечной системы. И теперь, несмотря на предупреждения некоторых ученых, в частности Стивена Хоккинга, в глубины космоса отправились узкие лучи направленных передач.Но, так или иначе, радиоволны, несущие сообщение "Sonar Calling", уже покинули пределы Солнечной системы и несутся к цели со скоростью света. А нам остается только надеяться на то, что они будут приняты представителями мирной внеземной цивилизации, между которой и землянами могут завязаться дружеские взаимоотношения.