Астрономы определили, что черные дыры обладают весьма слабым магнетизмом

Черные дыры, как известно, обладают огромной гравитацией, при помощи которой они разрывают звезды, поглощают материю из окружающего пространства
и запускают в космос джеты, состоящие из материи
, разогнанной почти до скорости света
. Ранее считалось, что, помимо обладания огромной гравитацией, черные дыры вырабатывают и сильнейшие магнитные поля, оказывающие существенное влияние на процессы, происходящие в близлежащем пространстве. Однако, группа астрономов из университета Флориды, обнаружила, что на самом деле магнитные поля черных дыр намного более слабы, чем считалось ранее.
К таким выводам ученые пришли после наблюдений за крошечной черной дырой V404 Cygni, диаметром всего около 65 километров и находящейся на удалении 8 тысяч световых лет от Земли. Эти наблюдения позволили ученым с достаточно высокой точностью измерить силу магнитных полей, окружающих черную дыру. И, как оказалось, энергия магнитного поля черной дыры в 400 раз ниже значений, полученных путем других косвенных и приблизительных оценок.
Произведенные учеными измерения приближают их к пониманию "работы" магнетизма черных дыр, к пониманию поведения материи, попавшей в самые чрезвычайные условия. Эти знания, в свою очередь, могут помочь людям в разработке новых технологий для ядерного синтеза, к примеру, и для многих других областей.
Измерения магнитного поля черной дыры были выполнены учеными на основе данных, собранных в 2015 году, в которых фигурировал один из редких видов "вспышек" черной дыры, сопровождавшейся резким увеличением интенсивности и энергии частиц материи, извергаемых черной дырой в виде полярных джетов. Это явление наблюдалось при помощи 10.4-метрового телескопа Gran Telescopio Canarias и установленной на нем инфракрасной камеры CIRCE (Canarias InfraRed Camera Experiment).
Малые черные дыры, извергающие потоки джетов, являются весьма редкими. Их вспышки происходят абсолютно спонтанно и носят весьма непродолжительный характер. Вспышка черной дыры V404 Cygni 2015 года длилась всего несколько недель, а предыдущая подобная вспышка этой же черной дыры была зарегистрирована только в 1989 году.
"Подобные явления достаточно тяжело поймать и изучить должным образом, ведь они происходят всего пару-тройку раз за время жизни одного поколения людей на Земле" - пишут исследователи, - "Регистрация этого события является очень большой удачей, и его изучение делает нас ближе еще на один шаг к пониманию всех тонкостей "работы" Вселенной".