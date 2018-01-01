Компания Boeing продемонстрировала свой первый прототип будущего преемника "Черного дрозда"

Компания Boeing представила вниманию общественности прототип будущего гиперзвукового самолета
, способного летать на скоростях свыше 5 Махов, который может стать преемником легендарного разведывательного самолета SR-71 "Черный дрозд"
. Создание будущего гиперзвукового самолета планируется разбить на два этапа, на первом этапе будет создан одномоторный прототип, размером с обычный самолет-истребитель. А на втором этапе запланировано создание прототипа, длина которого будет составлять 32 метра, что сопоставимо с размерами "Черного дрозда" SR-71.
Согласно имеющейся информации, в конструкции будущего гиперзвукового самолета будут использованы технологии и опыт, приобретенный компанией Boeing во время участия в экспериментальных программах X-43
и X-51 Waverider
. Напомним нашим читателям, что в ходе упомянутых программ были произведены летные испытания гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых была произведена проверка и доработка целого ряда гиперзвуковых технологий.
В настоящее время специалисты компании Boeing, параллельно со специалистами ближайшего конкурента, компании Lockheed Martin, интенсивно работают над созданием турбинных двигателей с комбинированным циклом (turbine-based combined cycle, TBCC). К этому делу привлечены также специалисты компаний Orbital ATK и Aerojet Rocketdyne.
TBCC-двигатель будет работать как обычный турбореактивный двигатель во время разгона самолета до скорости порядка 3 Махов, которая является верхним пределом для турбореактивных двигателей. По достижению предельной скорости двигатель переключится на комбинированный прямоточный ramjet/scramjet режим, когда воздух, необходимый для сгорания топлива, будет сжиматься без участия осевого компрессора. И уже этот режим двигателя позволит самолету набрать скорость выше 5 Махов. Естественно, что TBCC-двигатель будет переведен назад в турбореактивный режим при снижении скорости, и в таком режиме двигатель обеспечит дальнейшее снижение скорости и посадку самолета.