 |  | Сегодня, 06:32 | Космос и Авиация

Компания Boeing продемонстрировала свой первый прототип будущего преемника "Черного дрозда"

Прототип гиперзвукового самолета Boeing


Компания Boeing представила вниманию общественности прототип будущего гиперзвукового самолета, способного летать на скоростях свыше 5 Махов, который может стать преемником легендарного разведывательного самолета SR-71 "Черный дрозд". Создание будущего гиперзвукового самолета планируется разбить на два этапа, на первом этапе будет создан одномоторный прототип, размером с обычный самолет-истребитель. А на втором этапе запланировано создание прототипа, длина которого будет составлять 32 метра, что сопоставимо с размерами "Черного дрозда" SR-71.

Согласно имеющейся информации, в конструкции будущего гиперзвукового самолета будут использованы технологии и опыт, приобретенный компанией Boeing во время участия в экспериментальных программах X-43 и X-51 Waverider. Напомним нашим читателям, что в ходе упомянутых программ были произведены летные испытания гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых была произведена проверка и доработка целого ряда гиперзвуковых технологий.

В настоящее время специалисты компании Boeing, параллельно со специалистами ближайшего конкурента, компании Lockheed Martin, интенсивно работают над созданием турбинных двигателей с комбинированным циклом (turbine-based combined cycle, TBCC). К этому делу привлечены также специалисты компаний Orbital ATK и Aerojet Rocketdyne.

TBCC-двигатель будет работать как обычный турбореактивный двигатель во время разгона самолета до скорости порядка 3 Махов, которая является верхним пределом для турбореактивных двигателей. По достижению предельной скорости двигатель переключится на комбинированный прямоточный ramjet/scramjet режим, когда воздух, необходимый для сгорания топлива, будет сжиматься без участия осевого компрессора. И уже этот режим двигателя позволит самолету набрать скорость выше 5 Махов. Естественно, что TBCC-двигатель будет переведен назад в турбореактивный режим при снижении скорости, и в таком режиме двигатель обеспечит дальнейшее снижение скорости и посадку самолета.




Ключевые слова:
Boeing, SR-71, Черный дрозд, Lockheed Martin, X-43, X-51, Waverider, Orbital ATK, Aerojet Rocketdyne, Двигатель, TBCC

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:32
    #1 Написал: svertino

    Публикаций: 0
    Комментариев: 44
    Компания Boeing представила вниманию общественности

    Общественность запрыгала от радости.
        

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