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Селфи и панорама, сделанные марсоходом Curiosity перед началом подъема на гору Шарп

Марсоход Curiosity


Марсоход Curiosity находится на Марсе уже достаточно долго, но только сейчас он начал готовится к тому, что станет апогеем его научной миссии, к подъему на гору Шарп, гору, располагающуюся практически в самом центре кратера Гейла. Перед началом подъема марсоход сделал пару остановок, в ходе которых он снял потрясающую круговую панораму окрестностей и сделал снимок-селфи с горой Шарп, находящейся на заднем плане.

Гора Шарп (Mount Sharp, Aeolis Mons) является 5-километровым пиком, находящимся в центре кратера Гейла. Марсоход Curiosity начнет "в ближайшие недели" подъем по слонам этой горы, делая периодические остановки в самых интересных с научной точки зрения местах для проведения исследований. Руководство миссии надеется, что подъем на гору позволит ученым получить последовательный доступ к слоям, формировавшимся в течение многих миллионов лет. А особый интерес представляют собой слои, сформированные в период, когда на поверхности Красной Планеты присутствовала жидкая вода.

Место, где был сделан снимок-селфи, находится чуть выше области под названием Vera Rubin Ridge. Это место настолько интересно с точки зрения геологии, что марсоход провел в этой области несколько последних месяцев, занимаясь разносторонними исследованиями. Отметим, что данный снимок является далеко не первым автопортретом, сделанным марсоходом, и, надеемся, что он не станет последним из таких снимков.

Панорамный снимок


Помимо снимка-селфи марсоход, поднявшись на некоторую высоту над общим уровнем поверхности кратера Гейла, сделал большой панорамный снимок, на котором видно большую часть пути и места, где побывал марсоход за все время пребывания на Красной Планете. На снимке отмечены "памятные места" и ключевые точки, к примеру, Yellowknife Bay, место, где марсоход впервые задействовал свою буровую установку, места Darwin, Cooperstown, Kimberly, Namib Dune, Murray Buttes и другие, о пребывании в которых мы рассказывали нашим читателям. А горы, находящиеся на заднем плане панорамы являются ничем иным, как валом кратера Гейла

Напомним любителям всевозможных "теорий заговоров", которые считают снимки-селфи доказательством инсценировки и фальсификации, что представленный выше снимок-селфи, как и подобные снимки, сделанные ранее, составлены из множества отдельных снимков, сделанных камерой, установленной на руке-манипуляторе марсохода. При этом, изображение самого манипулятора удаляется при помощи соответствующих инструментов программы графического редактора.







Ключевые слова:
Марсоход, Curiosity, Mount Sharp, Aeolis Mons, Подъем, Снимок, Панорама

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 08:15
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4025
    Что-то давненько не было слышно о "громких" открытиях, сделанных этим марсоходом.. Может машинка поломалась и может только что ездить и делать снимки?


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