Компании Audi и NVidia объединяют усилия с целью создания самого совершенного автомобиля-робота
Специалисты известной компании Audi уже имеют достаточно богатый опыт в деле создания самоуправляемых автомобилей-роботов. Их автомобили-роботы уже не раз демонстрировали свои возможности на гоночной скоростной трассе, на дорогах общего назначения и на сложной дороге, ведущей к вершине горы Pikes Peak. А на выставке CES 2017 представители компании Audi объявили о начале сотрудничества с компанией NVidia, целью которого является создание к 2020 году самого совершенного автомобиля-робота следующего поколения, система управления которого будет обладать достаточно развитым искусственным интеллектом.
Для того, чтобы продемонстрировать в первом приближении на что будет похож новый автомобиль-робот, компания Audi на выставке CES 2017 представила всеобщему вниманию концептуальную модель, в систему управления которой уже заложены функции искусственного интеллекта, позволяющие автомобилю выбирать оптимальную траекторию и режимы движения.
А конечный, еще более совершенный "автомобильный искусственный интеллект" будет способен правильно и быстро реагировать соответствующим образом на любые непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в любой момент при движении по дороге. В качестве аппаратной части системы искусственного интеллекта скорей всего будет использоваться специализированный компьютер Nvidia Drive PX текущего или следующего поколения, в недрах которого будут "жить" реализованные при помощи программных библиотек Nvidia многослойные нейронные сети.
Естественно, что как и любые другие системы искусственного интеллекта, система автомобиля-робота пройдет через долгий и сложный процесс обучения, который будет производиться при участии квалифицированных водителей и при помощи моделирования сложной обстановки на специальных полигонах. К таким "осложнениям" будут относиться переезды через контрольно-пропускные пункты, области проведения ремонтных и строительных работ, резкие изменения погодных условий, объезды и изменение конечного пункта поездки по требованию человека.
Пользуясь представившимся случаем, компания Audi объявила о своих планах вывода уже в этом году на рынок автомобилей, оснащенных средствами автоматизации 3 уровня. В общих чертах это означает автомобиль, автономные системы которого контролируют окружающую среду, представляют всю информацию в удобном для восприятия виде, а окончательные решения принимает человек.
Новым "умным" автомобилем будет являться A8, оснащенный системой Traffic Jam Pilot. Эта система сможет брать на себя управление направлением движения, тормозами и газом автомобиля при движении на скорости до 60 километров в час в дневное время и при благоприятных метеорологических условиях.