Известно, что кварцевое стекло является одним из самых прозрачных материалов на свете. Свет может распространятся по оптическому волокну, которое изготавливается преимущественно из кварцевого стекла, на десятки километров, прежде, чем его интенсивность начнет заметно снижаться. Такая высокая прозрачность, низкая стоимость и высокая технологичность стекла обуславливает то, что оно является основой всех оптоволоконных технологий, используемых для передачи больших объемов информации. Но у стекла имеется и несколько загадочных свойств. При комнатной температуре стекло является превосходным проводником акустических волн, в этом достаточно легко удостовериться, несильно стукнув чем-то металлическим по краю стеклянного бокала и слыша "стеклянный звон" в течение нескольких секунд. Однако, в отличие от большинства других материалов, акустическая проводимость стекла резко падает при снижении температуры.