По мере приближения рождественских и новогодних праздников каждый из людей выражает свое отношение к этому в меру своих возможностей и предпочтений. Также меру своих возможностей поступили ученые из Лаборатории нанопроизводства Западного университета в Онтарио, Канада. Используя находящееся в их распоряжении оборудование они создали самого маленького в мире на сегодняшний день снеговика. Для того, чтобы получить возможность его рассмотреть, требуется ни много, ни мало, а целый электронный микроскоп, ведь высота этого снеговика составляет всего три микрона (0.003 миллиметра). Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 75 до 120 микрон.