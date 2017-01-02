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Сегодня, 06:34 | Информационные технологии, Электроника и полупроводники

Исследователи компании Hewlett Packard создали фотонный процессор с тысячей компонентов на его чипе

Элементы оптического процессораВ настоящее время для передачи и обработки информации мы, в подавляющем большинстве случаев, используем поток электронов. Однако, в силу ряда различных причин, такой подход начинает становиться тупиковым, для ускорения и увеличения эффективности вычислительных систем требуется нечто новое, использование фотонов света в качестве носителей информации, к примеру. Значительных успехов в этом деле добились исследователи из лаборатории Hewlett Packard Labs, которая является частью компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), им удалось создать оптический процессор, на чипе которого присутствует тысяча оптических компонентов, способных очень быстро и эффективно выполнять достаточно сложные вычисления.
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Сегодня, 06:34 | Космос и Авиация

Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами

Белый карликУченые-астрономы, наблюдающие за глубинами Вселенной, обнаружили весьма необычную звезду, белого карлика с гелиевой атмосферой. Самым необычным является то, что эта звезда, PG 0112+104, пульсирует 11 независимыми способами, что является своего рода рекордом в этой области. А дальнейшее изучение этой звезды может дать ученым в руки массу новой информации о динамике вращения и о других процессах, происходящих в недрах этого чрезвычайно тяжелого и плотного остатка звезды, завершившей свой жизненный цикл взрывом сверхновой.
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Сегодня, 06:33 | Энергетика

Колонии специальных бактерий способны превратить в батарею лист обычной бумаги

Бумажная биобатареяИсследователи из университета Бингемтона (Binghamton University) и Государственного университета Нью-Йорка (State University of New York) создали батарею, способную приводить в действие малопотребляющие портативные электронные устройства и датчики. Самым интересным является то, что в основе этой батареи лежит лист обычной бумаги, а ее "движущей силой" являются колонии специализированных бактерий. Данная технология способна уменьшить время и стоимость производства биобатарей, которые могут выступать в качестве источников энергии, длительное время снабжающих энергией электронные устройства, функционирующие в удаленных и труднодоступных местах.
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Вчера, 08:38 | Информационные технологии

Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз

Оптические дискиУченые из Казанского федерального университета, работая совместно с учеными из Гарвардского университета и Имперского колледжа в Лондоне, разработали новую технологию оптической записи и хранения информации, которая позволит увеличить показатель плотности хранения в миллион раз по сравнению с существующими технологиями. Причиной ограничений показателя плотности записи и максимальной емкости оптических носителей являются основные законы физики, согласно которым свет невозможно сфокусировать в области, меньшей, чем половина длины волны используемого света. Именно поэтому оптические технологии записи информации существенно отстают от магнитных и электронных технологий.
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Вчера, 08:38 | Космос и Авиация

Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом

Снимок марсохода CuriosityЕсли смотреть с Земли, то поверхность Марса имеет ярко выраженный красноватый оттенок, однако, если взглянуть на это все поближе, то можно увидеть участки поверхности совершенно неожиданных цветов. Подтверждением этому является один из последних снимков, сделанных небезызвестным марсоходом Curiosity. На переднем плане этого снимка видно нагромождение скал, имеющих весьма необычный для Марса яркий фиолетовый цвет.
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Вчера, 08:37 | Информационные технологии

Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей

Турбины гидроэлектростанцииВодители, следящие за своими автомобилями, во время езды тщательно прислушиваются ко всем звукам, издаваемым автомобилем, ведь малейший стук, вибрация или посторонний шум говорят о том, что что-то идет не так и наступила пора посетить ремонтную мастерскую. Но во время таких спонтанных или плановых проверок даже квалифицированные мастера пропускают множество проблем, большинство которых начало "зарождаться" только недавно. Специалисты израильской компании 3DSignals придумали и реализовали свой вариант решения проблемы диагностики состояния различных машин и механизмов. Созданная ими система искусственного интеллекта, использующая принципы глубинного машинного изучения, вслушивается в звуки, издаваемые этими механизмами, и выискивает в них характерные признаки зарождающихся неисправностей.
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2 января 2017 | Космос и Авиация

Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320

Модель авиалайнера Airbus A-320Когда речь заходит о радиоуправляемых моделях самолетов, то в голову приходят небольшие модели, создаваемые любителями и энтузиастами своего дела. Из всего этого ряда выделяется большая и точная радиоуправляемая копия авиалайнера Airbus A-320, размах крыльев которой равен почти 5 метров (16 футов). И, несмотря на такие впечатляющие габариты, вес этой модели не превышает половины килограмма, а летает она достаточно медленно и ее можно запускать даже внутри закрытых помещений.
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2 января 2017 | Новости науки и техники

Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете

Самый легкий материалВ свое время мы рассказывали нашим читателям, как специалистам компании HRL Laboratories, Калифорнийского университета в Ирвине и Калифорнийского технологического института удалось удивить весь мир, опубликовал фото куска металлического материала, имеющего микроструктуру наподобие кристаллической решетки, который лежит на "шапочке" одуванчика. И лишь недавно этот материал, изготовленный из фосфида никеля, получил свое место в Книге мировых рекордов Гиннеса в качестве самого легкого материала на свете.
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2 января 2017 | Космос и Авиация

Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна

Шестиугольник СатурнаВ Солнечной системе имеется не очень много вещей, относительно природы которых выдвинуто столь большое количество весьма необычных теорий, как о природе загадочного Большого гексагона (шестиугольника) Сатурна. Эти теории охватывают широкий ряд причин возникновения этой атмосферной аномалии, начиная от существования "окна" в другое измерение и заканчивая деятельностью инопланетян, куда же без них… Однако ученые, занимающиеся изучением Сатурна, все больше и больше убеждаются в том, что в этой аномалии нет ничего сверхъестественного, и новый снимок, сделанный космическим аппаратом Cassini с близкой дистанции только добавляет им в этом уверенности.
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1 января 2017 | Нанотехнологии

Ученые создали самого маленького снеговика на свете

Кварцевый снеговикПо мере приближения рождественских и новогодних праздников каждый из людей выражает свое отношение к этому в меру своих возможностей и предпочтений. Также меру своих возможностей поступили ученые из Лаборатории нанопроизводства Западного университета в Онтарио, Канада. Используя находящееся в их распоряжении оборудование они создали самого маленького в мире на сегодняшний день снеговика. Для того, чтобы получить возможность его рассмотреть, требуется ни много, ни мало, а целый электронный микроскоп, ведь высота этого снеговика составляет всего три микрона (0.003 миллиметра). Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 75 до 120 микрон.
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1 января 2017 | Информационные технологии, Юмор

Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов

Армия пингвиновВ предыдущей публикации мы упоминали о том, что каждый из людей выражает свое отношение к Рождеству и Новому Году в меру своих возможностей и предпочтений. Весьма оригинальный способ выражения своего отношения избрали специалисты студии Brilliant Game Studios, в недрах их компьютера произошла эпическая битва, в которой, с одной стороны принимала участие армия из 4 тысяч Санта-Клаусов, а с другой - армия из 11 тысяч пингвинов. Санта-Клаусы были вооружены "леденцовыми" палками, но "невооруженные" пингвины показали, на что способны их большие клювы наряду с некоторыми хитрыми приемами.
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1 января 2017 | Космос и Авиация

Mars Ice Home - "ледяное" убежище, которое оградит астронавтов от неблагоприятных факторов на поверхности Марса

Укрытие Mars Ice HomeПоскольку людям, которые прибудут на Марс, придется провести на поверхности по нескольку месяцев или даже лет, они будут нуждаться в надежном убежище, которое оградит их от перепадов температур и от космической радиации, пробивающейся сквозь тонкую и разреженную атмосферу планеты. Более того, для сооружения таких укрытий будет необходимо по максимуму, насколько это возможно, использовать местные материалы, ведь доставка необходимого количества состава для изготовления специального бетона с Земли является пока делом неосуществимым. Ученые и эксперты из Исследовательского центра НАСА в Лэнгли придумали простое и эффективное решение вышеупомянутой проблемы. В разработанном ими проекте укрытия Mars Ice Home в качестве основного защитного слоя используется обычный лед, полученный из воды, добытой из атмосферы Марса.
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31 декабря 2016 | Космос и Авиация

Космический телескоп Hubble обнаружил лазер, размером с галактику

Галактика IRAS 16399-0937То, что вы видите на приведенном снимке, является галактикой одного из достаточно распространенных видов. Однако, у этой галактики имеется одна большая и захватывающая особенность, вся она действует как один огромный лазер астрономического масштаба, лазер, который излучает не свет видимого диапазона, а когерентное микроволновое излучение. И, как всем нам известно, такие лазеры называют мазерами.
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31 декабря 2016 | Энергетика, Информационные технологии

Искусственный интеллект поможет в создании безопасных литий-ионных аккумуляторных батарей

Литий-ионные аккумуляторные батареиБольшое количество групп ученых из разных стран, используя тяжелый и затратный метод проб и ошибок, провели множество лет в поисках более безопасной альтернативы жидким электролитам, используемым в современных литий-ионных аккумуляторных батареях. И недавно исследователи из Стэнфордского университета сузили круг этих поисков наиболее подходящего состава твердого электролита с нескольких десятков тысяч всего до двух десятков. И помогла им в этом система искусственного интеллекта, прошедшая через процесс предварительного обучения и последующего самообучения.
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31 декабря 2016 | Научно-популярное

Ученым удалось кардинально увеличить время существования звуковых волн внутри стекла

Акустические волны в оптическом волокнеИзвестно, что кварцевое стекло является одним из самых прозрачных материалов на свете. Свет может распространятся по оптическому волокну, которое изготавливается преимущественно из кварцевого стекла, на десятки километров, прежде, чем его интенсивность начнет заметно снижаться. Такая высокая прозрачность, низкая стоимость и высокая технологичность стекла обуславливает то, что оно является основой всех оптоволоконных технологий, используемых для передачи больших объемов информации. Но у стекла имеется и несколько загадочных свойств. При комнатной температуре стекло является превосходным проводником акустических волн, в этом достаточно легко удостовериться, несильно стукнув чем-то металлическим по краю стеклянного бокала и слыша "стеклянный звон" в течение нескольких секунд. Однако, в отличие от большинства других материалов, акустическая проводимость стекла резко падает при снижении температуры.
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