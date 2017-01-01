Компания Honda представляет мотоцикл, способный самостоятельно удерживать равновесие и передвигаться за владельцем, словно собачка
Одним из наиболее интересных экспонатов выставки CES 2017 в Лас-Вегасе является необычный мотоцикл, представленный всеобщему вниманию известной компанией Honda. Этот мотоцикл, представляющий собой модернизированный вариант модели NC750S, может самостоятельно держать себя в вертикальном положении, для чего он использует технологию самобалансировки, разработанную изначально для одноколесных электрических мотоциклов и велосипедов. Помимо этого, при активации соответствующей функции, мотоцикл может следовать по пятам за своим владельцем, двигаясь с такой же скоростью, как и человек.
Следует отметить, что специалисты компании Honda уже имеют достаточно богатый опыт в деле разработки самобалансирующихся транспортных средств. Ими уже были разработаны и запущены в производство одноколесный велосипед и электрический мотоцикл U3-X и UNI-CUB, которые ориентированы на использование их пожилыми людьми, неспособными передвигаться самостоятельно на большие расстояния.
В мотоцикле NC750S была использована такая же технология поддержания равновесия, как и в UNI-CUB. В этом мотоцикле с двухцилиндровым двигателем установлена автоматическая коробка передач с двойным сцеплением и привод, управляющий положением руля. "Использованная нами технология Riding Assist позволяет избежать использования больших гироскопов, которые делают мотоцикл более тяжелым и менее маневренным" - рассказывает Йошиюки Мацумото (Yoshiyuki Matsumoto), руководитель исследовательского отдела компании Honda, - "Эта технология является продолжением технологии, разработанной специалистами Honda Robotics специально для UNI-CUB".
Если приглядеться, то можно заметить, что система удержания равновесия работает за счет постоянного перемещения переднего колеса мотоцикла. Помимо этого, система использует активные элементы, установленные в передней вилке мотоцикла. И возможностей системы хватает для того, чтобы удержать равновесие не только самого мотоцикла, но и с мотоцикла с "наездником", который сидит на его сидении и не опирается при этом ногами об землю.
Возможность самостоятельного поддержания равновесия делает возможной еще одну необычную для мотоциклов функцию. При активации этой функции мотоцикл следует за своим владельцем по пятам как собачка. По мнению разработчиков, это должно облегчить участь водителя мотоцикла во время поиска свободного места на забитой парковке и избавить его от необходимости толкать мотоцикл в тех местах, которые невозможно преодолеть традиционным способом.
Напомним нашим читателям, что мотоцикл Honda NC750S является не первым двухколесным транспортным средством, способным самостоятельно удерживать себя в вертикальном положении. На свете существуют еще такие мотоциклы, как Lit Motors C-1, Thrustcycle Gyrocycle и BMW Motorrad Vision Next 100. Но простота и изящество решения достаточно сложной задачи выделяет мотоцикл компании Honda из ряда всех перечисленных моделей.