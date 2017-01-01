Компания Samsung представила батарею, способную обеспечить 500-километровый пробег и 20-минутнуое время зарядки электрических автомобилей

Все идет к тому, что к 2021-2025-му году ведущие автопроизводители будут иметь в своем модельном ряду по нескольку различных типов электрических автомобилей. К этому же времени следует ожидать появления новых типов аккумуляторных батарей, обеспечивающих малое время зарядки и достаточно большую дальность поездки на одной зарядке, нежели чем батареи нынешнего поколения, служащие сейчас фактором, сдерживающим широкое распространение электрических транспортных средств. И на выставке North American International Auto Show (NAIAS) представители компании Samsung продемонстрировали, чего нам следует ожидать от аккумуляторных батарей уже в начале следующего десятилетия.Samsung SDI, подразделение, занимающееся проблемами литий-ионных аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии, которое обеспечивает источниками энергии автомобили компании BMW, представило вниманию общественности разработанную ими батарею следующего поколения. Естественно, что технологии, использованные в этой батарее, являются сейчас коммерческой тайной, известно лишь то, что эта батарея может обеспечить дальность поездки до 600 километров, а время ее заряда составляет порядка 20 минут.С учетом необходимости обладания некоторым запасом заявлено, что новая батарея рассчитана на дальность поездки в 500 километров, что больше, чем аналогичный показатель полностью заряженной Tesla Model S среднего класса. А за 20 минут она заряжается до 80 процентов от своей номинальной емкости, и это время сопоставимо со временем, необходимым для быстрого "перекуса" в придорожном кафе.Получив в свое распоряжение такую чудо-батарею, обладающую возможностью быстрой зарядки, водители электрических автомобилей избавятся от постоянного беспокойства и смогут совершать поездки на дальние расстояния без необходимости делать долгие остановки. А сами электрические автомобили станут легче и, следовательно, экономичней, за счет замены батарей, состоящих из множества отдельных гальванических элементов, одной батареей достаточно скромных размеров.Новая аккумуляторная чудо-батарея компании Samsung является лишь демонстрацией будущего этих технологий. А тем временем компания продемонстрировала более практическую вещь, цилиндрическую батарею стандартного типоразмера 21700, в которой использованы некоторые технологии следующего поколения и которая за этот счет имеет повышенную емкость, мощность и надежность. Батареи 21700, получившие название из-за 21-мм диаметра и 70-мм длины, являются основным типом элементов, из которых составляются более мощные батареи для электрических автомобилей. И лишь только недавно компания Tesla запустила фабрику Gigfactory по производству батарей типа 21700, которые были разработаны специально для этого компанией Panasonic.