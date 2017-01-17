Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать

Для привлечения внимания к дню открытия своего филиала на Ближнем Востоке руководство веб-сервиса Hotels.com приготовило весьма и весьма необычный сюрприз. Этим сюрпризом стала огромная моторизованная кровать, которая под управлением британского гонщика Тома Онслоу-Коула (Tom Onslow-Cole) сумела развить скорость в 134.86 километра в час (83.8 мили в час). Заезд на кровати был проведен на трассе гоночного комплекса Emirates Motor Sports Complex в Умме Аль Квене, Объединенные Арабские Эмираты, а присутствовавшие при этом эксперты зафиксировали все это в качестве официального мирового рекорда, занесенного в Книгу Мировых рекордов Гиннеса."Управление этой моторизованной кроватью принесло мне массу незабываемых ощущений. Ведь это необычное "транспортное средство" развило вполне приличную скорость" - рассказывает Том Онслоу-Коул, - "Я, лишенный привычного автомобильного окружения и защиты, чувствовал себя не очень уютно. И я думаю, что данный рекорд сумеет продержаться достаточно долго, ибо для того, чтобы его побить, человеку потребуется много смелости".Предыдущим обладателем данного рекорда являлся известный британский телеведущий, инженер и изобретатель Эд Чайна (Edd China). Созданная им моторизованная кровать в 2009 году сумела развить скорость в 111 километров в час (69 миль в час). Помимо этого необычного рекорда, Эд Чайна является держателем еще нескольких "экзотических" рекордов - самого быстрого унитаза (42.25 мили в час), самого быстрого мобильного офиса (87 миль в час) и самого быстрого самоходного сарая (58.41 мили в час).