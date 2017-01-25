Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году

Том Эндерс (Tom Enders), руководитель компании Airbus Group, выступая на технической конференции DLD, проходившей недавно в Мюнхене, сообщил, что компания готова уже к концу этого года начать испытания опытных образцов летающих автомобилей-роботов. Для развития этого направления в прошлом году компания Airbus сформировала подразделение Urban Air Mobility, целью которого является создание персонального летающего транспортного средства, способного перевозить одного-двух человек, и более комфортабельного и вместительного транспорта вертолетного типа, который сможет перевозить сразу нескольких пассажиров.Создаваемые компанией Airbus летающие транспортные средства будут обладать максимальной степенью автоматизации, т.е., по сути, они будут являться летающими роботами. Люди, которым необходимо воспользоваться услугами летающего транспорта, смогут его заказать через специальное мобильное приложение, сродни приложению системы Uber или других систем совместного использования автомобилей, так называемого каршеринга."Около ста лет назад ощутимая часть городского транспорта спустилась под землю. И сейчас у нас уже имеются все возможности и технологии для того, чтобы поднять еще некоторую часть транспорта над землей" - рассказывает Том Эндерс, - "Сейчас мы находимся на этапе экспериментирования, но мы настроены очень серьезно и собираемся добиться успешного завершения данной программы".Использование воздушного транспорта позволит убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, это поможет снизить нагрузку на наземные транспортные сети и улучшить экологическую обстановку в больших городах, ведь в летающих автомобилях компания Airbus старается использовать только экологически чистые технологии. Во-вторых, летающий транспорт позволит сэкономить огромные средства, тратящиеся на создание новой и поддержании существующей инфраструктуры. "При наличии летающего транспорта вам не потребуется больше тратить миллиарды на строительство новых мостов и дорог" - рассказывает Том Эндерс.Компания Airbus, являющаяся одним из самых крупных мировых производителей самолетов и вертолетов, планирует использовать в деле создания летающих автомобилей весь имеющийся у нее богатый опыт. Помимо этого, в новых разработках будут использованы некоторые из самых современных технологий в области автоматического управления движением и искусственного интеллекта, которые сделают процесс управления летающим транспортом не более сложным, нежели управление обычным автомобилем.