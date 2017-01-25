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 |  | 25 января 2017 | Автомобили и транспорт

Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году

Город будущего


Том Эндерс (Tom Enders), руководитель компании Airbus Group, выступая на технической конференции DLD, проходившей недавно в Мюнхене, сообщил, что компания готова уже к концу этого года начать испытания опытных образцов летающих автомобилей-роботов. Для развития этого направления в прошлом году компания Airbus сформировала подразделение Urban Air Mobility, целью которого является создание персонального летающего транспортного средства, способного перевозить одного-двух человек, и более комфортабельного и вместительного транспорта вертолетного типа, который сможет перевозить сразу нескольких пассажиров.

Создаваемые компанией Airbus летающие транспортные средства будут обладать максимальной степенью автоматизации, т.е., по сути, они будут являться летающими роботами. Люди, которым необходимо воспользоваться услугами летающего транспорта, смогут его заказать через специальное мобильное приложение, сродни приложению системы Uber или других систем совместного использования автомобилей, так называемого каршеринга.

Прототип летающего автомобиля Airbus


"Около ста лет назад ощутимая часть городского транспорта спустилась под землю. И сейчас у нас уже имеются все возможности и технологии для того, чтобы поднять еще некоторую часть транспорта над землей" - рассказывает Том Эндерс, - "Сейчас мы находимся на этапе экспериментирования, но мы настроены очень серьезно и собираемся добиться успешного завершения данной программы".

Использование воздушного транспорта позволит убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, это поможет снизить нагрузку на наземные транспортные сети и улучшить экологическую обстановку в больших городах, ведь в летающих автомобилях компания Airbus старается использовать только экологически чистые технологии. Во-вторых, летающий транспорт позволит сэкономить огромные средства, тратящиеся на создание новой и поддержании существующей инфраструктуры. "При наличии летающего транспорта вам не потребуется больше тратить миллиарды на строительство новых мостов и дорог" - рассказывает Том Эндерс.

Прототип летающего автомобиля Airbus #2


Компания Airbus, являющаяся одним из самых крупных мировых производителей самолетов и вертолетов, планирует использовать в деле создания летающих автомобилей весь имеющийся у нее богатый опыт. Помимо этого, в новых разработках будут использованы некоторые из самых современных технологий в области автоматического управления движением и искусственного интеллекта, которые сделают процесс управления летающим транспортом не более сложным, нежели управление обычным автомобилем.




Ключевые слова:
Airbus, Urban Air Mobility, Летающий, Автомобиль, Транспорт, Испытания, Прототип

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    25 января 2017 17:24
    #1 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 750
    хрень, когда рядом люди - открытые вращающиеся винты НЕ допустимы! Только скрытые (как у некоторых моделей квадракоптеров подойдут) или какой нить новый вид ЭЛЕКТРО-ТУРБИНЫ.


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    25 января 2017 23:21
    #2 Написал: MaxIvanov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 353
    Когда эти штуки будут падать на толпу, закрытые или открытые винты не будет важно.
        
    26 января 2017 01:16
    #3 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 184
    Обычные вертолеты за сто лет так и не стали массовым транспортным средством по ряду не экономических и нетехнологических причин. Следовательно и квадрокоптеры никогда не станут массовыми, а лишь игрушкой для влиятельных персон!
        
    26 января 2017 09:56
    #4 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 439
    Helltorn,
    Производителю хватит и этих влиятельных людей)
        

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