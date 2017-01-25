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 |  | 25 января 2017 | Автомобили и транспорт

В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука

Ультраскоростной поезд


Имеется достаточно большой шанс того, что в не очень отдаленном будущем в Южной Корее появится наземный железнодорожный транспорт, способный развивать скорость, близкую к скорости звука. Такой сверхскоростной поезд разрабатывается сейчас в государственном железнодорожном научно-исследовательском институте (Korea Railroad Research Institute, KRRI) по заказу правительства этой страны. Будущий поезд сможет развивать скорость до 1000 километров в час и это станет возможным благодаря тому, что он будет двигаться внутри туннеля, из объема которого будет откачан воздух.

Согласно предварительным планам, новый поезд будет курсировать между Сеулом и Пусаном. На перелет самолетом между этими двумя городами сейчас требуется около 50 минут, а путешествие наземным транспортом занимает около пяти часов. Но новый поезд домчит своих пассажиров практически моментально, на это все у него уйдет не более 30 минут.

"Мы надеемся создать ультраскоростной поезд, который будет перемещаться внутри туннеля низкого давления" - пишут представители института KRRI, - "В настоящее время мы уже обладаем рядом готовых технологий, которые позволят нам построить поезд и магистраль для него. А того, чего у нас еще нет, мы разработаем совместно с учеными и специалистами университета Ханьяна и других научных учреждений".

Скоростной поезд


По достаточно скромным прогнозам, на разработку ряда необходимых технологий уйдет около трех лет, после чего начнутся первые испытания создаваемых опытных образцов и экспериментальных участков магистрали низкого давления. Следует заметить, что разрабатываемая технология родственна технологиям, лежащим в основе проекта Hyperloop, проекта, идея которого принадлежит Элону Маску, основателю и руководителю таких известных компаний, как SpaceX и Tesla Motors.

Помимо ряда технических проблем, специалистам института KRRI предстоит решить еще несколько проблем, с которыми сталкиваются все подобные проекты, находящиеся на различных стадиях реализации в США, Канаде и Китае. Эти проблемы связаны с предотвращением угроз, связанных со стихийными бедствиями, терроризмом и для их решения руководство KRRI будет привлекать специалистов различных учреждений соответствующего профиля.




Ключевые слова:
Южная, Корея, Поезд, Скорость, Звук, Туннель, Магистраль, Низкое, Давление, Вакуум, Hyperloop

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     | Комментарии: 6 | Распечатать
    25 января 2017 10:04
    #1 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 208
    Очень актуально для Кореи с их необъятными просторами...
        
    25 января 2017 17:16
    #2 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 750
    Ето они делают на зависть КимЧейЫрыну, он же поезда любит, а вот хер ему дадут прокатиться =)


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    26 января 2017 01:34
    #3 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 184
    Для поддержания вакуума в туннеле длинной 500км потребуются круглосуточно работающие эжекторы с турбонаддувом на каждом километре. Кроме того в случае разгерметизации пассажиров ждет почти моментальная смерть.
    Можно так же рассуждать о вибрационном влиянии при пересечении скорости звука на здоровье граждан. Короче футуристические идеи возможно с точки зрения технологий будут решены, но с точки зрения ЗДРАВОГО СМЫСЛА решения не будет!
        
    26 января 2017 09:00
    #4 Написал: Akronix

    Публикаций: 0
    Комментариев: 88
    Helltorn,
    Ну никто не говорил, что просто будет.
    Но вы не внимательно читали. Скорость звука не будет превышаться.
    Ну это если не говорить о том, что чем ниже атмосферное давление тем выше скорость звука...
        
    26 января 2017 11:38
    #5 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 216
    Helltorn, думаю, что в статье много неточностей. Вакуума, скорее всего, не будет, будет разреженный воздух для уменьшения сопротивления. Соотвественно, при разгерметизации можно обойтись кислородными масками.
    Про влияние сверхзвука - конкорды много лет летали и ничего, да и 1000 км/ч - это не сверхзвук.
        
    26 января 2017 21:19
    #6 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 184
    Pulsar,
    Одна из важнейших причин закрытия проектов Конкорда и Туполева в области сверхзвуковых самолётов - это вибрационное влияние на пассажиров. После 950км/ч перед летательным аппаратом начинает образовываться конус Маха. Нахождение в этом конусе вызывает высокочастотные вибрации, которые на молекулярном уровне разрушают организм. Детали и крепления тоже становятся недолговечными.
    Прохождение звукового порога - огромный стресс для летательного аппарата и пассажиров, а нахождение в нем продолжительное время - неминуемая гибель.
    Вот почему все пассажирские авиаперевозки осуществляются в дозвуковом режиме. Для военной авиации необходимость стратегического превосходства конечно важней некоторых неудобств.
    Какие превосходства дает гиперзвуковой поезд - мне неведомо, а рисковать жизнью ради экономии 10мин времени в бытовых условиях могут только безответственные люди!
        

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