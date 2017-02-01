 |  | Сегодня, 06:05 | Автомобили и транспорт

Финал конкурса Hyperloop Pod Competition - три участника, три победителя

Hyperloop Pod Competition #1


На прошедших выходных известная компания SpaceX провела финальную часть конкурса Hyperloop Pod Competition. Заключительный этап конкурса проводился на территории штаб-квартиры компании в Хоуторне и в его ходе студенческие команды впервые получили возможность испытать свои варианты капсул для футуристической транспортной системы внутри экспериментального участка магистрали низкого давления.

Hyperloop Pod Competition #2


В самом начале конкурса в нем принимало участие тринадцать команд, представляющих различные университеты с различных уголков земного шара. Но, к сожалению, добраться до финального этапа смогли только три команды. Все остальные участники были отсеяны на предыдущих этапах, где производилась оценка удачности конструкции капсулы, ее надежности, удобства для пассажиров и многие другие аспекты.

Hyperloop Pod Competition #3


Тремя командами-финалистами стали команды из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), США, университета Дельфта (Delft University), Нидерланды, и Мюнхенского технологического университета (Technical University of Munich, TUM), Германия. После того, как каждая из капсул совершила испытательный заезд внутри вакуумной испытательной магистрали, вперед вырвалась команда TUM, показав скорость в 90 километров в час.

Hyperloop Pod Competition #4


Однако, первое место по суммарному количеству балов получила команда из университета Дельфта. Второе место получила самая быстрая команда, команда TUM, а команда MIT стала обладателем третьего места и премии за лучшую конструкцию, которой она удостоилась в 2016 году.

Hyperloop Pod Competition #5


Летом этого года начнется заключительная фаза соревнования SpaceX Hyperloop Competition, попасть куда есть шанс у всех тридцати команд в случае прохождения ими всех необходимых предварительных тестов. И, вполне вероятно, что одна из конструкций, разработанных студентами, послужит основой прототипа капсулы транспортной системы Hyperloop.

А на представленном ниже видеоролике можно увидеть то, что происходило на испытательном участке, то, что так усердно пытается разглядеть через окошко Элон Маск на последнем из представленных здесь снимков.





Ключевые слова:
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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 08:59
    #1 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 217
    В разреженной атмосфере и всего 90 км/ч...
    Как-то маловато, хотя, если труба короткая, особо не разгонишься. И что за туман или дым?
        
    Сегодня, 12:29
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 441
    Pulsar,
    Во первых они ехали, судя по всему, на колесах)
        

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