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Мал, да удал - трехколесный электрический автомобиль компании Toyota, способный разгоняться до 100 км/ч

Трехколесный электрический автомобиль


На выставке Automotive World 2017 компания Toyota Tsusho Electronics Corp представила вниманию общественности новый трехколесный электрический автомобиль, обладающий весьма внушительными способностями. Масса этого двухместного открытого автомобиля составляет всего 300 килограмм вместе с аккумуляторными батареями. Тем не менее, эта "кроха" способна разгоняться до 100 километров в час, если ее водитель рискнет на такое.

Трехколесный электрический автомобиль #2


Первый прототип электрического автомобиля компании Toyota Tsusho Electronics, представленный в прошлом году, представлял собой электрический вариант четырехколесного багги. Тот вариант был одноместным, а мощность его двигателя оставляла желать весьма лучшего, он имел совсем слабые динамические характеристики и мог более-менее нормально передвигаться только по ровной местности.

Поэтому в своей дальнейшей работе специалисты компании Toyota Tsusho Electronics склонились к более легкому трехколесному варианту. Новый вариант автомобиля имеет размеры 260 на 130 и на 70 сантиметров, он имеет два передних и одно ведущее заднее колесо. Для улучшения сцепления заднего колеса с дорожным покрытием электродвигатель и аккумуляторные батареи расположены позади сидений водителя и пассажира.

Трехколесный электрический автомобиль #3


Приводит в движение эту "крошку" асинхронный двигатель переменного тока, способный развивать максимальную мощность в 11.7 кВт. Питает его преобразователь-инвертор, который черпает энергию из аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея составлена из 840 литий-ионных ячеек стандартного типоразмера 18650 и ее суммарная емкость равна 10 кВт*ч.

Как уже упоминалось выше, трехколесный электрический автомобиль способен разгоняться до скорости в 100 километров в час. Одного заряда аккумуляторной батареи хватает на преодоление расстояния в 160 километров. Эффективность транспортного средства весьма высока и составляет 16 километров на киловатт, что существенно выше эффективности большинства выпускаемых четырехколесных электрических автомобилей, которая не превышает 6 километров на один киловатт энергии.




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Электрический, Автомобиль, Toyota, Аккумулятор, Батарея, Двигатель, Скорость

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