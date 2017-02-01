Мал, да удал - трехколесный электрический автомобиль компании Toyota, способный разгоняться до 100 км/ч

На выставке Automotive World 2017 компания Toyota Tsusho Electronics Corp представила вниманию общественности новый трехколесный электрический автомобиль, обладающий весьма внушительными способностями. Масса этого двухместного открытого автомобиля составляет всего 300 килограмм вместе с аккумуляторными батареями. Тем не менее, эта "кроха" способна разгоняться до 100 километров в час, если ее водитель рискнет на такое.Первый прототип электрического автомобиля компании Toyota Tsusho Electronics, представленный в прошлом году, представлял собой электрический вариант четырехколесного багги. Тот вариант был одноместным, а мощность его двигателя оставляла желать весьма лучшего, он имел совсем слабые динамические характеристики и мог более-менее нормально передвигаться только по ровной местности.Поэтому в своей дальнейшей работе специалисты компании Toyota Tsusho Electronics склонились к более легкому трехколесному варианту. Новый вариант автомобиля имеет размеры 260 на 130 и на 70 сантиметров, он имеет два передних и одно ведущее заднее колесо. Для улучшения сцепления заднего колеса с дорожным покрытием электродвигатель и аккумуляторные батареи расположены позади сидений водителя и пассажира.Приводит в движение эту "крошку" асинхронный двигатель переменного тока, способный развивать максимальную мощность в 11.7 кВт. Питает его преобразователь-инвертор, который черпает энергию из аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея составлена из 840 литий-ионных ячеек стандартного типоразмера 18650 и ее суммарная емкость равна 10 кВт*ч.Как уже упоминалось выше, трехколесный электрический автомобиль способен разгоняться до скорости в 100 километров в час. Одного заряда аккумуляторной батареи хватает на преодоление расстояния в 160 километров. Эффективность транспортного средства весьма высока и составляет 16 километров на киловатт, что существенно выше эффективности большинства выпускаемых четырехколесных электрических автомобилей, которая не превышает 6 километров на один киловатт энергии.