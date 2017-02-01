SubMurres - беспилотная летающая субмарина

Термин "субмарина" ассоциируется у большинства людей с возможностью полетов по воздуху в самую последнюю очередь. Однако компания Innocorp наглядно продемонстрировала, что можно создать небольшой беспилотный аппарат, конструкция которого позволяет ему эффективно двигаться в двух кардинально разных средах. Как можно понять из вышесказанного, этот беспилотник, получивший название SubMurres, способен летать по воздуху, подниматься, садиться и погружаться под воду, не требуя для этого никакого дополнительного оборудования.Аппарат SubMurres имеет все характерные черты субмарины, обтекаемый корпус, два винта, вертикальные, горизонтальные рули и даже подобие рубки, из которой может выдвигаться перископ для обеспечения панорамного обзора поверхности из подводного положения. Для полета по воздуху используются четыре традиционных ротора, лопасти которых складываются и которые прячутся внутрь корпуса в подводном положении. Помимо всего этого аппарат SubMurres оснащен разнообразными датчиками и камерами, которые позволяют ему контролировать состояние окружающей среды и производить съемку.Источником энергии для двигателей и электронного оборудования является гибридная дизель-электрическая система, подобная тем, которые устанавливались на подводных лодках времен Второй Мировой войны и которые используются на небольших современных подводных лодках. Дизельный двигатель может, как приводить в движение роторы аппарата напрямую, так и использоваться для подзарядки аккумуляторных батарей их которых аппарат черпает энергию, находясь в подводном положении.Следует отметить, что подобная энергетическая система не представляет собой ничего нового, а заслуга компании Innocorp заключается в том, что им удалось стать первыми, кто адаптировал все это для использования в малогабаритном беспилотном аппарате, что позволяет значительно расширить возможности этого аппарата.За счет своей "двойственной природы", аппарат SubMurres может стать связующим звеном между объектами наземной инфраструктуры, морскими судами и более крупными субмаринами, совершая регулярные рейсы по воздуху и под водой, и доставляя необходимые грузы, оборудование и данные. Этому способствует еще то, что все управление аппаратом SubMurres осуществляется дистанционно при помощи беспроводных технологий, аппарат не привязывается к базе кабелем даже во время работы в подводном положении.